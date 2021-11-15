موعد مباراة ايطاليا وايرلندا الشمالية اليوم الإثنين في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكاس العالم

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع مباراة ايطاليا وايرلندا الشمالية، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022، تقام هذه المواجهة مساء اليوم الإثنين 15-11-2021 على الساعة 21:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 22:45 بتوقيت السعودية، ويتم نقل هذا اللقاء على قناة بي ان سبورت إتش دي 1 بريميوم، بصوت المعلق العماني أحمد البلوشي، وتدور أحداثها على أرضية ملعب ويندسور بارك بالعاصمة الايرلندية بلفاست .

يدخل منتخب إيطاليا مباراة اليوم محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، حصدها بعد إجراء 7 مباريات في إطار منافسات أوروبا المؤهلة لكأس العالم حقق الفوز في 4 منها وتعادل في باقي المباريات، فيما يواجهه منتخب ايرلندا الشمالية اليوم وهو بالمركز الثالث بنفس المجموعة برصيد 8 نقاط كسبها من سبعة مباريات في تصفيات أوروبا للمونديال، حقق الانتصار في مبارتين وتعادل مرتين وخسر 3 لقاءات .

سيسعى لاعبي الأتزوري لتحقيق نتيجة ايجابية لضمان تأهله للتصفيات النهائية لمونديال كرة القدم المقرر تنظيمها في دولة قطر عام 2022، فيما سيحاول صاحب الأرض استغلال عاملي اللعب على أرضه وأمام جمهوره لهزم ضيفه في واقعة الإثنين، مما يجعل هذه المباراة قوية ومثيرة ومليئة بالمفاجآت .

وتجدر بنا الإشارة إلى أن منتخب ايطاليا كان قد ضيع فرصة تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات المونديال بعد خروجه من المباراة التي جمعته بالمنتخب السويسري بنتيجة التعادل بهدف لمثله في لقاءالجولة السابعة من مباريات المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال .