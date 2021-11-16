نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن وبيلاروسيا الودية القادمة الثلاثاء 16 نوفمبر\تشرين الثاني والقنوات الناقلة والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة الأردن وبيلاروسيا الودية، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي، حيث يحتضن استاد “دينامو” اليوم مباراة الأردن الودية ضد روسيا البيضاء، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم عند تمام الساعة 20:00 الثامنة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية، وذلك ضمن استعدادات منتخب النشامى للبطولة العربية القادمة، مباراة ينتظرها الملايين من محبي ومتابعي منتخب النشامى.

خاض المنتخب الأردني العديد من المباريات الودية القوية في الفترة الأخيرة، وظهر بمستوى قوي ومتميز يجعله ند قوي لجميع المنتخبات العربية في البطولة العربية، ولذلك سوف نقوم هنا من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، بتوضيح موعد مباراة الأردن وروسيا البيضاء الودية القادمة، وكذلك القنوات الناقلة لمباراة الأردن الودية ضد روسيا البيضاء والمعلق.

موعد مباراة الأردن وبيلاروسيا الودية

يحتضن ملعب “دينامو” مباراة الأردن الودية القادمة ضد روسيا البيضاء اليوم، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر 2021، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

القنوات الناقلة الأردن وروسيا البيضاء، من أكثر الأشياء بحثاً عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلق المتميز “مضر اليوسف”.

استعداداً لكأس العرب

يخوض منتخب النشامى العديد من المباريات الودية استعداداً لخوض بطولة كأس العرب، حيث يرغب المدرب “عدنان حمد” في الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، وكذلك الوصول للتشكيل الأساسي والأقوى لخوض مباريات البطولة، ومعرفة نواحي القوة وجوانب الضعف لمعالجتها، كان المنتخب الأردني قد خاض مباراة ودية قوية ضد منتخب كوسوفو الأربعاء الماضي، كما أشار عدنان حمد أن المنتخب يسير بخطى ثابتة وأنه في تصاعد مستمر، كما أن مباراة بيلاروسيا القادمة تعد البروفة الأخيرة لمنتخب النشامى قبل المواجهات الرسمية وبطولة كأس العرب، والتي سوف تقام في قطر في الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي.

موعد مباراة الأردن وبيلاروسيا الودية