3 سيناريوهات تقرب منتخب مصر من كأس العالم 2022

3 سيناريوهات تقرب منتخب مصر من كأس العالم 2022قبل إسدال الستار على مرحلة المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، بخوض الجولة السادسة والأخيرة، اليوم الثلاثاء، ضمن منتخب مصر التأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة المقررة في مارس المقبل، ويتبقى له مواجهة أمام الجابون، المقرر لها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تعد تحصيل حاصل للفراعنة.

وأصبح المنتخب المصري من بين الـ10 منتخبات التي ستتواجد في مرحلة الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، إلا أن فرص تواجد الفراعنة في التصنيف الأول بقرعة المرحلة الأخيرة، أمر في غاية الصعوبة، خاصة إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه بتأهل متصدري المجموعات الحاليين.

ويسبق منتخب مصر في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» الأخير 5 منتخبات، هي: السنغال، تونس، المغرب، الجزائر، ونيجيريا، ثم مصر سادسا.

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية، الشهر المقبل؛ إذ يلتقي أصحاب المراكز الخمس الأولى، وفقا لتصنيف «فيفا»، مع نظرائهم الأقل في التصنيف، على أن تكون مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات الأخيرة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتواجد في التصنيف الأول؟

وأصبح المنتخب المصري بحاجة لعدم تأهل أحد المنتخبات الثلاثة: نيجيريا، والجزائر، وتونس، كي يتواجد في التصنيف الأول عند سحب القرعة، خاصة مع وصول السنغال والمغرب بشكل رسمي للدور الحاسم من التصفيات.

فرص منتخب مصر في التصنيف الأول

يمتلك منتخب مصر، وفقا لآخر تصنيف أصدره «فيفا»، 1447.85 نقطة، ويبتعد عن نيجيريا بحوالي 31 نقطة؛ إذ أن الأخير في جعبته 1478.18.

وتتعلق فرص المنتخب الوطني في التواجد ضمن الخمسة الأعلى في التصنيف، بالمنتخبات التي تحتل التصنيف الأول حاليا، ولم تحسم صعودها للدور الحاسم بعد، وهي تونس والجزائر ونيجيريا.

1- حال فوز مصر على الجابون سيرتفع عدد نقاطها في تصنيف «فيفا»، لكنها ستكون منتظرة لخسارة نيجيريا اليوم في الجولة الأخيرة أمام الرأس الأخضر «كاب فيردي»، لاسيما أن النسور الخضراء تتصدر مجموعتها برصيد 12 نقطة، يليها منافس اليوم بـ10 نقاط، وبالتالي خسارة المتصدر تطيح به خارج السباق.

2- خسارة تونس الليلة أمام زامبيا ستضع مصر أيضا في التصنيف الأول، إلا أن هذه المهمة قد تبدو صعبة نظريا، خاصة أن المباراة ستقام على أرض الخضر، بالإضافة إلى عدم ظهور المنتخب الزامبي بأداء قوي في اللقاءات السابقة، كما أن الإطاحة بنسور قرطاج يتطلب أيضا فوز غينيا الإستوائية على موريتانيا.

كما أن تعادل نسور قرطاج مع فوز غينيا الاستوائية يضع الفراعنة في التصنيف الأول، ويطيح بتونس.

3- خسارة منتخب الجزائر أمام بوركينا فاسو في مواجهة اليوم التي ستقام بينهما على أرض محاربي الصحراء، سيمنح مصر الارتقاء للتصنيف الأول، وعدم تأهل الأول.

وحسب صحيفة ( الوطن) المصرية يتصدر منتخب الجزائر مجموعته حاليا برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو، التي لا بديل أمامه سوى تحقيق الانتصار للوصول إلى الدور الحاسم.

وبالنظر إلى غالبية الاحتمالات لتواجد مصر في التصنيف الأول فإن نسبة كبيرة منها تأتي على حساب العرب «المنتخبات العربية»، وهي تونس والجزائر وموريتانيا.

