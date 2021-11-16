نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC7 الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في تصفيات المونديال 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم كثير من متابعي كرة القدم في المملكة العربية والسعودية والوطن العربية، بالتعرف إلى تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022م، المقرر انطلاقتها اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021م، على ملعب مي دينه في العاصمة الفيتنامية هانواي، وذلك ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

ويدخل المنتخب الأخضر هذه المباراة بعد أن حقّق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراته الأخيرة سلبًا أمام المنتخب الأسترالي، لكنه استطاع تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية التي يحل بها في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المنتخب الوصيف وهو أستراليا.

تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

وننشر تردد القناة الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام في تصفيات مونديال 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في مشاهدة اللقاء، وذلك على النحو التالي:

تردد قناة ssc الناقلة للمباراة على القمر الصناعي عرب سات 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في مونديال 2022

وبعد انتهاء المباريات الأخيرة للمجموعة التي يحل فيها المنتخب السعودي بتصفيات الجولة السادسة من مونديال 2022م في قطر، جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

المنتخب السعودي الأول برصيد 13 نقطة.

المنتخب الأسترالي الوصيف برصيد 10 نقاط.

والمنتخب الياباني في الترتيب الثالث برصيد 9 نقاط.

جاء المنتخب العماني في الترتيب الرابع برصيد 7 نقاط.

وحل المنتخب الصيني في الترتيب الخامس برصيد 4 نقاط.

أما المنتخب الفيتنامي فحل في الترتيب السادس والأخير دون نقاط.

موعد انطلاق مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات المونديال

وتنطلق مباراة السعودية وفيتنام اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022م، وذلك على النحو التالي:

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021م.

وتبدأ المباراة بتوقيت مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

بينما تنطلق المباراة بتوقيت مدينة القاهرة في تمام الساعة 2 بعد الظهر.

بتوقيت مدينة أبوظبي، تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

نتيجة الشوط الأول من مباراة السعودية وفيتنام

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف دون مقابل، عن طريق صالح الشهرى في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.