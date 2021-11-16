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سويسرا تتأهل لنهائيات كأس العالم

تأهل المنتخب السويسري لنهائيات كأس العالم 2022 عقب فوزه على ضيفه البلغاري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة للبطولة. سويسرا تتأهل لنهائيات كأس العالمتأهل المنتخب السويسري لنهائيات كأس العالم 2022 عقب فوزه على ضيفه البلغاري بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة للبطولة. سجل أهداف المنتخب السويسري كل من اللاعبين نوا أوكافور وروبن فارغاس وسيدريك ايتن وريمو فريلير في الدقائق 48 و57 و72 و91 على التوالي من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة رفع المنتخب السويسري رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب متفوقاً بفارق نقطتين عن المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني والذي سيضطر إلى خوض منافسات الملحق المؤهل للبطولة مع أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات بالتصفيات.

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