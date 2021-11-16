انت الان تتابع تفاصيل خبر تقرير مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقام مباراة قوية بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم قارة أمريكا الجنوبية. وهذا وقد ضمن منتخب البرازيل التأهل إلي كأس العالم حيث احتل المنتخب البرازيلي المركز الأول برصيد 34 نقطة، حيث لعب المنتخب البرازيلي 12 مباراة حقق 11 فوز وتعادل في مباراة واحده ولم يخسر ولا مباراة، بينما يحتل المركز الثاني المنتخب الأرجنتيني برصيد 28 نقطة، حيث خاض 12 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

هداف منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم هو اللاعب جيو فإني سيميوني برصيد 9 أهداف، بينما هداف منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم هو اللاعب غوستافو هنريكي برصيد 9 أهداف.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

تقام مباره البرازيل والأرجنتين في الجولة الرابع عشر من تصفيات كأس العالم اليوم الموافق الأربعاء 17 – 11 – 2021 في تمام الساعة الواحدة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين

تنقل المباراة علي قناه bein sport Premium 1 ويعلق علي المباراة المعلق الكبير عصام الشوالي.

يذكر أن آخر مواجهة بين البرازيل والأرجنتين كانت في نهائي كوبا أمريكا وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف.

ويملك كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي أقوي اللاعبين في العالم أبرزهم نيمار لاعب منتخب البرازيل وميسي لاعب منتخب الأرجنتين، ويعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات التي فازت بكأس العالم، حيث فاز منتخب السامبا بكأس العالم 5 مرات بينما حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز مرتين.