نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وآرسنال القادمة السبت 20\11\2021 والقنوات الناقلة في “آنفيلد” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الملايين من محبي كرة القدم حول العالم، موعد مباراة ليفربول وآرسنال القادمة والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعود من جديد الدوري الإنجليزي الممتاز للإنطلاق، بعد التوقف الأخير بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث يستقبل استاد “آنفيلد” مباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد آرسنال، وذلك في الجولة الثانية عشر من بطولة البريميرليج، مباراة تعد من الديربيات الكبيرة في عالم كرة القدم، لذلك تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة.

ليفربول بقيادة مدربه الكبير الألماني يورجن كلوب يسعى دائماً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خصوصاً بعد أن ذاق طعم الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم في الأسبوع الماضي، على يد وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، لذلك تسعى كتيبة محمد صلاح ورفاقه نحو الفوز وعدم فقد أي نقاط أخرى، يحتل الريدز المركز الرابع برصيد 22 نقطة، جمعهم من خلال 11 مباراة، فقد استطاع الفوز والحصول على الثلاث نقاط في 6 مباريات، بينما رضي بالتعادل في 4 مباريات وتجرع كأس الهزيمة في مباراة واحدة.

في المقابل يسعى آرسنال نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط من ملعب آنفيلد، آرسنال المنتشي بفوزه الأخير بهدف دون رد أمام واتفورد، يسعى لاقتناص المركز الرابع من الليفر والدخول مع الأربعة الكبار، يحتل الآرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة، جمعهم من 11 مباراة حيث حقق الانتصار في 6 مباريات، بينما تعادل في مبارتين وخسر ثلاث مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وسريعة كعادة مباريات البريميرليج، مباراة تتسم بالندية والإثارة والمتعة والرغبة القوية من كلا الفريقين للفوز بها والحصول على نقاطها.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

يستقبل استاد “آنفيلد” مباراة ليفربول ضد آرسنال القادمة في الدوري. والتي سوف تنطلق اليوم السبت الموافق 20\11\2021، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وقطر.

21:30:- التاسعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال سؤال يتردد كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المعروف أن شبكة قنوات بي إن سبورت هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. بشكل حصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.