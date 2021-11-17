مباراة البرازيل والارجنتين اليوم بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع.. بث مباشر مباراة الأرجنتين والبرازيل اليوم في تصفات المونديال

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب “ديل بيسينتيناريو” بمدينة ساو باولو، مباراة الأرجنتين والبرازيل مباشر ضمن الجولة 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لتصفيات مونديال 2022 المقرر إقامتها بدولة قطر، اليوم الأربعاء 17-11-2021 على الساعة 00:30 بتوقيت الجزائر، 01:30 بتوقيت القاهرة، 02:30 بتوقيت مكه المكرمه، ويتم نقل مباراة البرازيل والارجنتين مباشر على قناة بي ان سبورت أتش دي 1 بريميوم معلق مباراة الارجنتين والبراويل عصام الشوالي .

يلا شوت مباراة الأرجنتين والبرازيل بث مباشر، يخوض منتخب البرازيل مباراة اليوم ضد المنتخب الارجنتيني متصدرا جدول ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للتصفيات النهائية لبطولة كاس العالم برصيد 34 نقطة كسبها بعد خوض 12 مباراة فاز في 11منها وتعادل مرة واحدة فقط، بينما يتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 28 نقطة حصدها بعد إجراء 12 لقاء محققا الانتصار في 8 مباريات وتعادل في أربعة أخرى، سيسعى لاعبي “التانجو” خلال مواجهة اليوم تحقيق الفوز لحسم السوبر كلاسيكو وضمان تأهلهم للتصفيات النهائية لكأس العالم، وعلى الجانب الآخر اقتطع منتخب “السيليساو” تأشيرة التأهل لمونديال قطر في الجولة الماضية حيث سيلعب اليوم بدون ضغوط .

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل مباشريلا شوت، وتجدر بنا الإشارة إلى أن منتخب الأرجنتين إذا حقق الانتصار في مباراة اليوم، وانهزم كل من كولومبيا والأوروجواي وتشيلي المتواجدين بالمركز الرابع من جدول الترتيب خلال هذه الجولة، سيتأهل “التانجو” للتصفيات النهائية في انتظار ما ستسفر عنه مباريات باقي منتخبات أمريكا الجنوبية .

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر اليوم على قناة بين سبورت بدون تقطيع موقع الاسطورة، سيتابع من خلالها الجمهور الرياضي لقاء في القمة من ناحية الأداء والفنيات وهو ما تعودنا عليه أثناء مباريات قارة أمريكا الجنوبية .

الارجنتين والبرازيل مباش، مواجهة اليوم ستكون مصيرية بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني حيث يستوجب عليه تحقيق الفوز ضد خصمه البرازيل ولذلك يتطلب الأمر السيطرة على الكرة وميدان اللعب واتباع خطة هجومية محكمة تمكنه من هزم خصمه

مشاهده مباراه البرازيل والارجنتين مباشر الاسطورة الان، يستضيف المنتخب الأرجنتيني منتخب البرازيل في الجولة 14 من تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، وكان المنتخب البرازيلي قد حسم التأهل لتصفيات المونديال بعد الفوز على كولومبيا في مباراة الجولة الماضية

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الارجنتين والبرازيل لايف، مباراة نارية ستجمع بين أقوى منتخبين يتنافس أحدهما على التاهل للتصفيات النهائية للمونديال، فيما ضمن المنتخب الآخر تأهله خلال مباراة الجولة الماضية، مما يجعل مباراة اليوم سهلى بالنسبة إليه ونحن نتحدث هنا عن البرازيل .

بث مباشر الأرجنتين يلا شوت، تنقل مباراة اليوم مباشرة من استاد ديل بيسينتيناريو حيث سيشاهد عشاق الساحرة المستديرة لقاء ناري يجمع بين البرازيل والارجنتين مباشر، حيث ستكون المهمة أمام منتخب الأرجنتين صعبة لتحقيق الفوز ضد خصمه البرازيل .

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