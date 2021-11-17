نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء هدف فهد المولد في فيتنام يسبب انقسام بين الخبراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة سادت حالة من الاستياء بين الجماهير السعودية والعربية المتابعة لمباراة السعودية وفيتنام بعدما تم إلغاء هدف فهد المولد الذي سجله في الدقيقة 75 من عمر المباراة حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو “VAR” للتأكد من صحة الهدف، ليقرر بعد ذلك إلغائه لوجود مخالفة لصالح المنتخب الفيتنامي، وتمكن المنتخب السعودي من خطف ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز الشاق على نظيره منتخب فيتنام بهدف نظيف أحرزه صالح الشهري في الدقيقة 31، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

جستنيه يؤكد صحة هدف فهد المولد في فيتنام وعارف يؤيده

سادت حالة من الجدل في الوسط الرياضي السعودي والعربي أيضا، وذلك بعد إلغاء حكم مباراة السعودية وفيتنام الهدف الثاني الذي سجله المولد لصالح الأخضر في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وجاء الهدف بعد أن افتك فراس البريكان الكرة من المدافع الفيتنامي “تشونغ” ثم نفذ عرضية متقنة إلى زميله المولد الذي سددها بقوة في الشباك، ولكن فرحة لاعب الاتحاد لم تكتمل بعد أن استدعى حكم المباراة السوري “حنا حطاب” تقنية الVAR لمراجعة اللقطة، وقرر عدم احتساب الهدف بداعي وجود مخالفة على البريكان.

وأكد الناقد الرياضي، وعضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية عدنان جستنيه، أن هدف فهد المولد في شباك المنتخب الفيتنامي هو هدف صحيح، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابها على “تويتر، وأضاف جستنيه أن الحكم السوري لم يُوفق في اتخاذ القرار السليم معللاً بأن فراس البريكان لم يخطئ بل المدافع الفيتنامي هو من أخطأ.

واتفق معه في الرأي، الناقد الرياضي جمال عارف، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وأشار عبر حسابه على “تويتر” إلى أن هدف المولد في مباراة السعودية وفيتنام، والذي ألغاه حكم المباراة بداعي خطأ على البريكان هو هدف صحيح مشيرًا إلى أن لاعب المنتخب الفيتنامي هو من بادر بوضع جسده أمام البريكان.

المرداسي يختلف مع آراء النقاد وسمير عثمان يؤيدها ويؤكد صحة هدف فهد المولد

وخالف الحكم الدولي السابق، والخبير التحكيمي بقنوات “ssc” فهد المرداسي آراء النقاد، وأوضح عبر فقرة “الحالات التحكيمية” عقب نهاية أحداث المباراة أن قرار الحكم السوري بإلغاء هدف المولد في مباراة السعودية وفيتنام هو قرار صائب.

وأضاف المرداسي إنه ظن للوهلة الأولى بأن الهدف صحيح، ولكن عندما تابع الإعادة بعدما استدعى الحكم تقنية الفيديو، وجد أن الهدف غير صحيح لأن فراس البريكان دفع اللاعب قبل خطف الكرة وتمريرها للمولد.

بينما كان المستشار التحكيمي “سمير عثمان” له وجهة نظر مختلفة عن المرداسي، وأوضح عثمان عبر برنامج “أكشن مع وليد” أن الحكم أخطأ في عدم احتساب هدف فهد المولد واحتساب مخالفة لصالح المنتخب الفيتنامي، وذلك لأن لاعب فيتنام هو من وضع جسده أمام البريكان لكي يخلق خطأ لمصلحته.

ووجه عثمان سؤال لحكم المباراة حول ما إذا كانت مثل هذه المخالفة حدثت للمهاجم وسقط داخل منطقة الجزاء ، فهل سوف يتم احتسابها ضربة جزاء؟ وأجاب عثمان على سؤاله بالنفي مشيراً إلى أن مثل هذه الكرات هي مجرد احتكاكات عادية بين اللاعبين تحدث في كرة القدم، وبالتالي لم يكن قرار الحكم موفق بإلغاء الهدف.