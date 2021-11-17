“قمة ولاد العم” موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات الفريقين

متابعينا عبر موقعكم المتميز ثقفني في مصر والوطن العربي، يسعدني اللقاء بكم من خلال هذا المقال عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها الجمعة القادمة 2021/11/19 على ملعب النادي الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، اللقاء المرتقب لا يقبل القسمة على أثنين نتيجة المباراة اليوم لها أهمية كبيرة عند الفريقين، الدراويش يرغبون في الخروج من سلسلة الهزائم المتتالية منذ بداية المسابقة على حساب الزمالك، فالفريق في قاع الجدول بدون أي رصيد من النقاط، وعلى الجانب الأخر الزمالك ومديرة الفني يرغبون في مصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد الخسارة بخماسية أمام الأهلي في الجولة الماضية، وفيما يلي تفاصيل القمة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

15.30 الثالثة والنصف بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

16.30 الرابعة والنصف بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.30 الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.30 السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، لبنان، سوريا، الأردن.

19.30 السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان.

القنوات الناقلة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك

تنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز بصورة حصرية، عبر شاشة أون تايم سبورتس الفضائية المصرية، صاحبت حقوق بث جميع المباريات فضائياً، بينما تنقل المباراة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي للجماهير داخل مصر.

مباراة الزمالك والإسماعيلي

يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو في المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، جمعهم من خوض 3 مباريات فاز في جولتين وهزم في مباراة القمة أمام الأهلي، سجل مهاجموه 7 أهداف واستقبلت بشاكة 5 أهداف، بينما الإسماعيلي يقبع في مؤخرة ترتيب جدول الدوري بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته في اللقاءات الثلاث التي خاضها الفريق، سجل الفريق هدف وحيد وسكنت بشاكة 7 أهداف كاملة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الرابعة

بطاقة المباراة