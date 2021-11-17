“النصر vs الرائد” موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2021/11/20 والقناة الناقلة اللقاء

تترقب الجماهير النصراوية موعد مباراة النصر والرائد القادمة، يوم السبت الموافق 2021/11/20 على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن انتهت مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم وحقق المنتخب السعودي الفوز في الجولتين الخامسة والسادسة، ليقطع شوط كبير للوصول للنهائيات، اللقاء المرتقب سوف ينقل عبر قنوات ssc الجديدة، يدخل الفريقين اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، للتقدم في ترتيب جدول الدوري خاصة فريق النصر السعودي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري

16.40 : الساعر الرابعة وأربعون دقيقة بالتوقيت العالمي جرينتش.

17.40 : الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

18.40 : الساعة السابعة إلا الثلث بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

19.40 : الثامنة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، سوريا، العراق.

20.40 : الساعة الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مباراة النصر والرائد القادمة

يدخل فريق النصر صاحب المباراة وهو يحتل المركز التاسع في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وهزم في 4 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدف وسكنت شباكه 11 هدف، ومؤجل له مباراتين بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أسيا التي خرج منها أمام الهلال في الدور نصف النهائي، على الجانب الأخر فريق الرائد يدخل اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، جمعهم من لعب 11 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر 4 مباريات، سجل 18 هدف وأستقبل 15 هدف ويأمل في الفوز للمنافسة على قمة الترتيب.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 11 7 2 2 19 8:22 14 23 2 الشباب 11 6 3 2 19 11:20 9 21 3 ضمك 11 6 3 2 19 10:14 4 21 4 الهلال 9 5 4 0 21 9:15 6 19 5 الرائد 11 5 2 4 19 15:18 3 17 6 الفيحاء 10 5 2 3 20 9:12 3 17 7 الأهلي 11 3 6 2 19 12:14 2 15 8 الفيصلي 10 3 5 2 20 12:12 0 14 9 النصر 9 4 1 4 21 11:14 3 13 10 الفتح 10 3 3 4 20 10:10 0 12 11 الحزم 11 2 4 5 19 13:9 -4 10 12 التعاون 11 2 4 5 19 23:18 -5 10 13 الإتفاق 11 2 4 5 19 22:14 -8 10 14 أبها 11 3 1 7 19 22:11 -11 10 15 الباطن 11 2 3 6 19 13:7 -6 9 16 الطائي 10 2 1 7 20 18:8 -10 7

أخبار النصر السعودي

لا يزال فريق النصر السعودي يبحث عن مدير فني للفريق، خلفاً للمدير الفني البرتغالي “بيدرو إيمانويل” الذي رحل عن الفريق بعد 40 يوم فقط من قيادة الفريق، بسبب تراجع النتائج للفريق والخروج الأسيوي، ويتردد أن إدارة النصر تتفاوض معه المدير الفني السابق للهلال السعودي، والمدير الفني الحالي لبنفيكا البرتغالي “خورخي خيسوس” لقيادة الفريق في المرحلة القادمة، وأيضاً يوجد في الصورة المدير الفني البرتغالي “أبيل فيريرا” ولم يتم حسم التفاوض مع أي منهم حتى اللحظة.