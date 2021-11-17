“البحث عن القمة” موعد مباراة الفيصلي والشباب القادمة 2021/11/20 في الدوري والقنوات الناقلة للقاء

يستقبل ملعب مدينة المجمعة الرياضية موعد مباراة الفيصلي والشباب السعودي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء مقرر له يوم السبت الموافق 2021/11/20 وهو نفس موعد مباراة النصر والرائد في نفس الجولة، اللقاء المرتقب سوف يتم نقله على الهواء مباشراً عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، تعود الحياة من جديد للملاعب السعودية بعد التوقف الدولي بسبب تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي يحقق فيها الأخضر السعودي نتائج جيدة، ويقترب من التأهل للنهائيات وفيما يلي موعد المباراة.

موعد مباراة الفيصلي والشباب في الدوري

14.45 ” الثالثة إلا الربع بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

15.45 ” الرابعة إلا الربع بتوقيت الجزائر المغرب تونس.

16.45 “الساعة الخامسة إلا الربع بتوقيت مصر السودان ليبيا.

17.45 ” السادسة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين.

18.45 ” السابعة إلا الربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الشباب ضد الفيصلي القادمة

يدخل نادي الفيصلي صاحب الأرض والجمهور اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من خوض 10 مباريات، ومؤجل له مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وهزم في مباراتين، سجل لاعبوه 12 هدف واستقبلت شباكه نفس العدد 12 هدف ويأمل في الفوز والتقدم في الترتيب، على الجانب الأخر يدخل الشباب المباراة وله هدف وحيد الفوز وتصدر الترتيب، فالفريق قبل اللقاء يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة من لعب 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 3 وهزم في 2 سجل 20 هدف وسكنت شباكه 11 هدف.

القنوات الناقلة مباراة الشباب والفيصلي

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بداية من هذا الموسم على القنوات الرياضية السعودية الجديدة، ومباراة اليوم لم يتم تحديد القناة الناقلة لها ولا المعلق، وسنوافيكم بها فور إعلان إدارة القنوات عن تلك التفاصيل فتابعونا عبر موقعكم ثقفني، لتجدوا الرد على كافة تساؤلاتكم.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 12

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 11 7 2 2 19 8:22 14 23 2 الشباب 11 6 3 2 19 11:20 9 21 3 ضمك 11 6 3 2 19 10:14 4 21 4 الهلال 9 5 4 0 21 9:15 6 19 5 الرائد 11 5 2 4 19 15:18 3 17 6 الفيحاء 10 5 2 3 20 9:12 3 17 7 الأهلي 11 3 6 2 19 12:14 2 15 8 الفيصلي 10 3 5 2 20 12:12 0 14 9 النصر 9 4 1 4 21 11:14 3 13 10 الفتح 10 3 3 4 20 10:10 0 12 11 الحزم 11 2 4 5 19 13:9 -4 10 12 التعاون 11 2 4 5 19 23:18 -5 10 13 الإتفاق 11 2 4 5 19 22:14 -8 10 14 أبها 11 3 1 7 19 22:11 -11 10 15 الباطن 11 2 3 6 19 13:7 -6 9 16 الطائي 10 2 1 7 20 18:8 -10 7

بطاقة مباراة الشباب والفيصلي