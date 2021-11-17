موعد مباراة ضمك والفيحاء القادة السبت 2021/11/20 في دوري المحترفين والقنوات الناقلة والترتيب

عشاق الكرة السعودية تعود الحياة مرة أخرى في الملاعب السعودية، من خلال مباريات الدوري وموعد مباراة ضمك والفيحاء هي ضربة البداية، لمباريات الجولة الثانية عشر التي تلعب بها مباريات قوية منها الشباب ضد الفيصلي، يدخل ضمك اللقاء الصعب باحث عن الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ليتصدر جدول الدوري من جديد بعد أن ترك الصدارة للاتحاد برصيد 23 نقطة، خلفة الشباب برصيد 21 نقطة، ثم يأتي فريق ضمك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة أيضاً وبفارق الأهداف عن الشباب، اللقاء المرتقب يلعب على ملعب ” مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية”، وينقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية وفيما يلي الموعد وتفاصيل المباراة.

موعد مباراة ضمك والفيحاء القادمة في الدوري

12.30 : الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت جرينتش.

13.30 : الواحدة والنصف بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

14.30 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

15.30 : الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الأردن.

16.30 : الرابعة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 11 7 2 2 19 8:22 14 23 2 الشباب 11 6 3 2 19 11:20 9 21 3 ضمك 11 6 3 2 19 10:14 4 21 4 الهلال 9 5 4 0 21 9:15 6 19 5 الرائد 11 5 2 4 19 15:18 3 17 6 الفيحاء 10 5 2 3 20 9:12 3 17 7 الأهلي 11 3 6 2 19 12:14 2 15 8 الفيصلي 10 3 5 2 20 12:12 0 14 9 النصر 9 4 1 4 21 11:14 3 13 10 الفتح 10 3 3 4 20 10:10 0 12 11 الحزم 11 2 4 5 19 13:9 -4 10 12 التعاون 11 2 4 5 19 23:18 -5 10 13 الإتفاق 11 2 4 5 19 22:14 -8 10 14 أبها 11 3 1 7 19 22:11 -11 10 15 الباطن 11 2 3 6 19 13:7 -6 9 16 الطائي 10 2 1 7 20 18:8 -10 7

مباراة ضمك ضد الفيحاء القادمة

يدخل فريق ضمك المباراة وهدفه الفوز للوصول إلي قمة ترتيب الدوري، على أمل تعثر الاتحاد المتصدر واستعادة الصدارة من جديد، ضمك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة جمعهم من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في مباراتين، سجل لاعبوه 14 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف، بينما مضيفه اليوم فريق الفيحاء فهو يقدم نتائج جيدة هذا الموسم، فهو يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة جمعهم من لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات، سجل مهاجموه 12 هدف وتلقى 9 أهداف.

القنوات الناقلة مباراة ضمك والفيحاء

تنقل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر قنوات ssc بصورة حصرية، بداية من هذا الموسم ومباراة اليوم ضمك ضد الفيحاء لم يتحدد القناة التي ستنقل المباراة، وسنوافيكم بها فور الإعلان عنها وعن معلق اللقاء.

بطاقة مباراة ضمك والفيحاء