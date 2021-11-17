الدوري اليمني: فحمان يتوج باللقب لأول مرة في تاريخه

الدوري اليمني: فحمان يتوج باللقب لأول مرة في تاريخهتوج فريق فحمان أبين بلقب الدوري العام لكرة القدم لأول مره في تاريخه، بفوزه المفاجئ على وحدة صنعاء 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلها سلبا خلال الوقت الأصلي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن نهائي المسابقة.

شهدت المباراة أفضلية نسبية للوحدة دون خطورة على المرميين، حيث سير فحمان اللقاء على غرار مباراة الأهلي، ليصل لمبتغاه والذهاب لركلات الجزاء التي صبت لمصلحة الفريق الفحماني بقيادة المدرب المخضرم محمد البعداني.

وحقق فحمان بهذا الفوز على الوحدة، أول إنجاز تاريخي في سجلات الدوري العام، ليضع اسمه على قائمة الأندية المتوجة حيث يعد أهلي صنعاء أكثر الأندية اليمنية تحقيقا للدوري بست مرات، ويأتي الوحدة الصنعاني الثاني بأربع مرات.

وكان فريق أهلي صنعاء قد أحرز المركز الثالث بفوزه على الصقر بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما أمس على الأستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأحرز لاعب وحدة صنعاء محمد هاشم لقب هداف الدوري بتسجيله سبعة أهداف، وذهبت جائزة أفضل حارس لحامي عرين شعب حضرموت محمد أمان ونال لاعب الصقر حسين غازي جائزة اللاعب المثالي، وعلى الصعيد الجماعي حققها شعب حضرموت.