تصفيات كأس العالم .. تفاصيل المرحلة الفاصلة
تأهل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، إلى المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، بعدما فاز مؤخرا على انجولا والجابون ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى صدارة المجموعة السادسة بالتصفيات.
س: كيف تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الفاصلة؟
ج: تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الفاصلة بين تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، بينما جاءت الجابون فى المركز الثانى بـ7 نقاط.
س: كم منتخبا افريقيا تأهل للمرحلة الفاصلة؟
ج: ضمت قائمة المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم كل من: مصر، المغرب، السنغال، مالى، غانا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، نيجيريا، تونس، والكاميرون".
س: متى تجرى قرعة المرحلة الفاصلة بالتصفيات المونديالية؟
ج:من المقرر أن يتم إجراء قرعة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2022، في 18 ديسمبر المقبل من خلال خوض مواجهات مباشرة بين المنتخبات العشرة.
س: متى تقام مباريات المرحلة الفاصلة ؟
ج: تقام هذه المباريات فى شهر مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب.
س: هل هناك طلبات محددة لكيروش قبل المباراة الفاصلة؟
ج: طلب كيروش من اتحاد الكرة إقامة المباراة الفاصلة فى مصر على ستاد القاهرة الدولى
(اليوم السابع)
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