mrsoolparktickets حجز تذاكر مباراة النصر والرائد والتي تحدد موعد إطلاقها والملعب الذي تتم عليه في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2021، والذي تقوم بالانتهاء من المباريات الحالية لها لحسم الفرق المتأهلة للحصول على كاس الأمير محمد بن سلمان، حيث يتوقع الجمهور مباراة حماسية كبيرة ولذلك قام ملعب مرسول بارك بإطلاق الحجز الإلكتروني للتذاكر الخاصة بتلك المباراة بشكل محدود وبدأت الطلبات تتسارع عليها منذ إطلاق المنصة الحجز.

مرسول بارك mrsoolparktickets حجز تذاكر مباراة “النصر Vs الرائد” الدوري السعودي للمحترفين

حيث انطلق الموسم الكروي الجديد للدوري السعودي للمحترفين وكأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن أتاحت كل من وزارة الرياضة السعودية وكذلك وزارة الصحة التجمعات من جديد في الملاعب السعودية، وقد فتحت الملاعب الكبيرة أبوابها للجمهور بالاشتراطات العامة لحضور المباريات وكذلك الاشتراطات الخاصة بكل ملعب، حسب قوانين الملاعب لضمان أمن واستقرار الوضع في كل ملعب وضمان سير المباريات بالشكل اللائق والآمن.

ملعب مرسول بارك

من الملاعب الكبيرة في المملكة والذي يعتبر من أفخمها وأكثرها تجهيزا بما فيه من مراعاة جميع شروط الملاعب العالمية ويقوم بتقديم تجربة استثنائية للجماهير واللاعبين لما فيه من المقاييس العالمية للملاعب، وبدا الملعب الكبير باستقبال الجماهير من جديد هذا العام في عدد من مباريات الدوري السعودي للمحترفين ويعتبر ايضا مقرا لاستقبال جماهير فريق النصر السعودي.

مباراة النصر والرائد

تستمر مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الجولات الجديدة لها للوصول إلى الجولات النهائية والتعرف على الفرق المتأهلة إلى النهائي والحصول على كاس الأمير وبطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد لها، ويستقبل ملعب مرسل بارك مباراة النصر والهلال والتي تأتي ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين ف الجولة 13 ويرغب فريق النصر استعادة الانتصارات على الفرق المنافسة بعد المباريات الثلاثة الأخيرة وكان مدرب الفريق بيدرو لم يحصل لهم على الفوز منذ توليه في المباريات الأربعة الأخيرة وخاصة عندما خسر وخرج خارج منافسات البطولة الاسيوية، وكان أداء الفريقين كالتالي:

يحل فريق النصر بالمركز التاسع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 13 نقطة بالفوز في أربعة مباريات وتعادل ف واحدة بينما خسر في أربعة مباريات أخرى، سجل 11 هدف ودخل شباكه 14.

بينما يحتل قرينه الرائد المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة، بتحقيق 5 انتصارات وتعادلين واربعة هزائم، سجل 18 هدف واستقبل 15 آخرين.

المباراة مباراة النصر والرائد البطولة مباريات دوري اس الأمير محمد بن سلمان الجولة الثالثة عشر الموعد والتوقيت تقام في 20 نوفمبر 2021 الملعب ملعب مرسول بارك القنوات الناقلة “SSC1 SD” و”SSC1 HD”

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:40 دقيقة مساء بتوقيت لقاهرة.

تمام الساعة 7:40 دقيقة مساء بتوقيت المملكة.

تنطلق في الساعة 4:40 مساء بتوقيت جرنتش.

كيفية حجز التذاكر على منصة ملعب مرسول بارك لمباراة النصر والرائد