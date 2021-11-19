انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة ليفربول والأرسنال بالدوري الإنجليزى السبت 20-11-2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقى نادى “ليفربول مع نادي الأرسنال” بالجولة الثانية عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي يستضيفها ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول، في قمة مباريات الجولة لهذا الأسبوع، وذلك يوم السبت 20 – 11 – 2021 م في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول والأرسنال على قنوات بين سبورت HD1.

موقف ليفربول بجدول الدوري الإنجليزي

يأتي نادى ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة فقط من 11 مباراة، نجح في الفوز في ستة مباريات، وتعادل في 4 مباريات، ولقى الهزيمة في مباراة واحدة، ويملك ليفربول هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن المصري محمد صلاح برصيد 10 أهداف.

موقف الأرسنال بجدول الدوري الإنجليزي

بعد أداء مخيب لآمال جماهير الأرسنال في بداية المسابقة، نجح الفريق بقيادة المدرب الإسباني أرتيتا في استعادة التوازن، وتحقيق سلسلة انتصارات متتالية قفزت بالفريق للمركز الخامس برصيد 20 نقطة، يأتي نادي الأرسنال في المركز الخامس، نتيجة الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 3 مباريات.

ويسعى نادي ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب إلى تصحيح المسار بعد أن تلقى الهزيمة الأولى خلال الجولة السابقة على يد نادى ويستهام يونايتد بنتيجة 3/2 والوصول للنقطة الخامسة والعشرون، فيما يسعى نادي الأرسنال بقيادة مانويل أرتيتا إلى مواصلة سلسة الانتصارات والنتائج الجيدة والوصول للنقطة الثالثة والعشرون وتحقيق فوز تاريخي على ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول.

الجدير بالذكر أن فريقي الأرسنال وليفربول يملكان نجمي المنتخب المصري محمد صلاح ومحمد النني فى مواجهة مصرية بين النجمين، وسيتابع كل محبي كرة القدم النجمين الكبيرين، يذكر أن بعض الأنباء من نادى الأرسنال قد خرجت إلينا بتصريح يفيد بالموافقة على إنتقال النجم محمد الننى إلى صفوف نادى جالطة سراى التركي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.