إيقاف حكمي مباراة الأرجنتين والبرازيل
أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” إيقاف الحكم الذي أدار مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم الثلاثاء الماضي والحكم المسؤول عن نظام الفيديو بسبب ارتكابهما أخطاء جسيمة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي: “بعد التحليل الفني لتصرف حكم الساحة أندريس إسماعيل كونا سوكا فارغاس وحكم نظام الفيديو إستيبان دانييل فيغا ثبت أنهما ارتكبا أخطاء جسيمة وواضحة” مشيراً إلى أن حكم الساحة وحكم نظام الفيديو أوقفا إلى أجل غير مسمى.
وارتكب المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي خطأ واضحاً ضد لاعب الجناح البرازيلي رافينيا لم ينتبه إليه الحكام رغم أنه تسبب في جرح في فم الأخير.
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