انت الان تتابع تفاصيل خبر كورنيش الدوحة يحتفل بإزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي الخاصة بمونديال قطر 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تستعد اللجنة العليا للمشاريع والإرث جنبا إلى جنب مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتنظيم احتفالية خاصة على شاطئ الدوحة يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 المقبل على الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، وذلك بمناسبة الكشف عن ساعة العد التنازلي الخاصة ببطولة كأس العالم مونديال قطر 2022.

وتأتي إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي الرسمية قبل عام من انطلاق مونديال قطر 2022، وسيمكن متابعة الفعالية على الهواء مباشرة من خلال قناة الفيفا على اليوتيوب، بالإضافة إلى مواقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والعديد من القنوات الفضائية المختلفة.

ومن بين المشاركين في العرض نجم كرة القدم الفرنسي مارسيل دوساييه، الذي لعب لمنتخب بلاده بكأس العالم 1998 وتمكن من الفوز بالبطولة بعد الفوز علي البرازيل في المباراة النهائية.

والذي قال “أن الكشف عن ساعة المونديال يؤكد فعليا أننا نقترب من انطلاق أكبر مهرجان كروي في العالم. وأن محبي الكرة المستديرة سيشعرون بالمزيد من الحماس”.

وأضاف دوساييه “تعتبر الاحتفالية فرصة نادرة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم للاطلاع على الأجواء المميزة التي ترافق بطولة كأس العالم. وسيكون بإمكان محبي هذه الرياضة الرائعة مشاركة هذه الحظة التاريخية بحضور الاحتفال في الدوحة، والاحتفاظ بذكريات جميلة مع بدء أول أيام العد التنازلي الرسمي بمناسبة عام على انطلاق البطولة”.

وسيعرف الاحتفال حضور عدد من المسؤولين وكبار الضيوف، احتفاءً بتنظيم قطر للدورة الأولى من المونديال في العالم العربي كما في الشرق الأوسط العام المقبل.

وسيستمر حفل الكشف عن ساعة العد التنازلي لثلاثون دقيقة، ويشمل عرضا ضوئيا ستبدع فيه طائرات الدرون.

ومن المنتظر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 في ثمانية ملاعب رائعة تتواجد بمواقع يمكن الوصول إليها بسهولة من كل أنحاء قطر.