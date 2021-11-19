تردد قنوات ابو ظبي المفتوحة SD تردد قنواتDhabi sport hd 1

قناة ابو ظبي الرياضية قناة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة الموجودة في المملكة الإماراتية، وهي من أهم القنوات الخاصة بالقمر الصناعي النايل سات والتي تقوم بنقل جميع المباريات سواء المحلية أو العالمية، وتعرض جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية، لذلك يرغب في تنزيلها العديد من الناس التي ترغب مشاهدة هذه البطولات، ولذلك سوف أتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، وسوف أذكر تردد هذه القناة هنا.

تردد قنوات ابو ظبي المفتوحة SD

قناة ابو ظبي الرياضية من القنوات التي ظهرت حديثًا ولكنها مفتوحة أي مجانية وتقوم بعرض جميع البطولات بدون تشفير، وكل ما يجب عليك فعله عزيزي المشاهد هو الحصول على التردد الخاص بالقناة وتنزيلها على التلفاز الخاص بك، وسوف تتمكن وقتها من مشاهدة جميع المباريات والبطولات العربية التي ترغب فيها، ولذلك سوف أذكر تردد هذه القناة فيما يلي:

تردد قناة ابو ظبي الرياضية: 12226، 11526.

الاستقطاب الخاص بهذه القناة هو أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: النايل سات.

أما تردد هذه القناة على القمر الصناعي العرب سات يتمثل في الآتي:

ترددها على العرب سات: 11804.

معامل ترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيحها: 4/3.

طريقة تنزيل تردد قناة ابو ظبي الرياضية نايل سات

يبحث الكثيرين عن الطريقة الخاصة بتنزيل تردد قناة ابو ظبي الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، وهذا ما يتطلب القيام ببعض الخطوات التي سوف نتحدث عنها في السطور التالية: