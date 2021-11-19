نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات السعودية الرياضية الآن أكثر من قناة رياضية على النايل سات وعلى ياه سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات القنوات السعودية الرياضية أو kSA Sports، هي مجموعة قنوات تمتلكها وزارة الشباب والرياضة داخل المملكة في 16 رجب عام 1423 هـ، لنقل وبث المباريات الرياضية داخل الخليج وخارجه، وتوعية الشباب العربي من أجل المشاركة في المجال الترفيهي والثقافي والرياضي والعلمي، والفوز بالبث المباشر لكافة المباريات المحلية والدولية وخاصة مونديال كأس العالم الذي تنتظره جميع الدول حول العالم.

ترددات القنوات السعودية الرياضية

يوجد العديد من القنوات للمملكة العربية السعودية على قمر عرب سات ونايل سات وياه سات، ومنها القنوات الرياضية على الترددات التالية:

قناة السعودية الرياضية 1، 2، معدل التصحيح 6/5، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي V أفقي H، التردد 12284-12149، على قمر نايل سات.

القناة السعودية الرياضية 1، 2، معدل التصحيح 6/5 – 9/8، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي V أفقي H، التردد 12418-11746، على قمر ياه سات.

القناة السعودية الرياضية 1، 2، معدل التصحيح 6/5، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي H عمودي V، التردد 12149-12015، على قمر عرب سات.

حقوق القنوات السعودية الرياضية

تمتلك هذه القنوات عدة حقوق، لبث بعض الرياضات التي يفضلها الشعب السعودي، ومنها ما يلي:

الدور الثاني التمهيد لكأس العرب لأندية البطولات.

كما يوجد سباق الخيل.

أيضًا الألعاب الإلكترونية.

كما هناك بطولات الفئة السنية في المملكة لكرة القدم.

أيضًا بث بطولة شهر رمضان.

التعليق الرياضي القنوات السعودية الرياضية

تمتلك هذه القنوات نخبة عالمية كبيرة من أهم المعلقين الرياضيين في الخليج والوطن والعربي، ومنهم ما يلي:

فارس عوض- فهد العتيبي- محمد البخيتيان- بلال علام- محمد النعمى- عائد العصيمي.

أيضًا على الربيع- يوسف السلطان- راشد الدوسري- عبد العزيز هوساي- مشاري القرني.

المحللون الرياضيون في القنوات السعودية الرياضية

تمتلك تلك القنوات عدد جيد من أهم المحللين الرياضيين، حيث يوجد منهم لاعبين سعوديين وعرب سابقين، ومن أهمهم ما يلي:

يوسف خميس- فؤاد أنور- تركي السلطان- خالد بدرة- عبد الله الواكد.

كما يوجد سلطان البرقان- طارق التائب- عيسى المحيان.

مراسلو القنوات السعودية الرياضية

تحتوي هذه القنوات على أهم مراسلين قنوات في الوطن العربي بأكمله، ومنهم: