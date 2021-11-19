إقالة تاباريز من تدريب منتخب أوروغواي

إقالة تاباريز من تدريب منتخب أوروغوايأعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم يوم الجمعة، إقالة أوسكار تاباريز البالغ 74 عاما من تدريب المنتخب بعد 15 عاما قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتتخب بلاده.

ونشر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بيانا رسميا، أكد فيه إنهاء عقد تاباريز وجهازه الفني مؤكدا أن القرار كان صعبا، لكنه الأفضل لصالح المنتخب.

وجاء قرار إقالة تاباريز بسبب النتائج السلبية للمنتخب الأوروغوياني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، والهزيمة في آخر 4 مباريات، آخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بوليفيا، ليحتل المنتخب المركز السابع برصيد 16 نقطة، ويقترب من الخروج من سباق التأهل للمونديال.

وتولى تاباريز تدريب المنتخب الأوروغوياني بين عامي 1988 و1990، قبل أن يتولى المهمة مرة أخرى في مارس من عام 2006 حتى اليوم.

وقاد تاباريز منتخب بلاده إلى آخر 3 بطولات لكأس العالم، واحتل المنتخب تحت قيادته المركز الرابع في مونديال 2010، كما توج بكأس كوبا أمريكا عام 2011.