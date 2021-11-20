أوغسبورغ يصدم بايرن ميونخ
فجر فريق أوغسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على فريق بايرن ميونخ 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وتقدم أوغسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما مادس بيدرسين وأندريه هان في الدقيقتين 23 و36، ثم سجل بايرن ميونخ هدفا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 38.
ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 28 نقطة في صدارة الترتيب. وقبل هذه المباراة، لم يفز أوغسبورغ على بايرن ميونخ إلا مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة.
وهذا هو الفوز الثالث لأوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في ثلاث، في المقابل تلقى بايرن ميونخ هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراة.
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