الأهلي يحقق فوزا صعبا بهدف نظيف على المقاولون العرب بالدوري المصري لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق النادي الأهلي الفوز الرابع على التوالي في الدوري المصري لكرة القدم على نادي المقاولون العرب بهدف نظيف في إطار الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، وفى لقاء أقيم على ملعب الأهلي we السلام، جاء الهدف عن طريق اللاعب حمدى فتحى في الدقيقة السابعة والستون من الشوط الثاني من ضربة ركنية أودعها برأسية رائعة في شباك محمود أبو السعود حارس مرمى نادى المقاولون العرب.

تشكيل النادي الأهلي خلال المباراة

بدأ المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى كحارس مرمى، على معلول مدافع ايسر، أكرم توفيق مدافع ايمن، وفى الدفاع ايمن اشرف والمغربى بدر بانون، وفى منتصف الملعب حمدى فتحى وعمرو السولية واللاعب المالى أليو ديانج، وثلاثى الهجوم بيرسي تاو ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف.

تشكيل نادى المقاولون العرب خلال المباراة

بدأ عماد النحاس المدير الفنى لنادى المقاولون العرب بتشكيل مكون من محمود أبو السعود حارس مرمى، الدفاع اللاعبين باسم على واحمد عبدالعزيز وفاروق كابورى ومحمد سمير، خط الوسط المدافع عبدالرحمن خالد واحمد مجدى، ورباعى في الهجوم بقيادة عبدالله ياسين وعمر بسام ومحمد حمدى ذكى واللاعب الكولمبي لويس هنستروزا.

تحليل مباراة الاهلى والمقاولون العرب بالدورى المصرى

بدأت المباراة بصافرة تحكيمية بقيادة الدولي أحمد الغندور، وبدأت المباراة بضغط هجومي من النادي الأهلي بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب، وبالفعل في الدقيقة الثالثة سدد اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو كرة رائعة تصدى لها بنجاح محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، وفي الدقيقة 8 نفذ على معلول كرة ثابت خطيرة مرت بسلام على دفاع المقاولون، وفي الدقيقة 12 يحصل ايمن اشرف على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على مهاجم لويس هنستروزا.

وفي الدقيقة 15 ألغى الحكم هدف للاعب المقاولون العرب فاروق كابورى بداعى التسلل، وفي الدقيقة 42 سنحت فرصة لمهاجم الأهلي محمد مجدى أفشة سددها خارج شباك المقاولون، وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول أضاع اللاعب حمدى فتحى فرصة تقدم الأهلي من رأسية رائعة تصدى لها بنجاح محمود أبو السعود لترتد لبدر بنون، ولكن تمكن دفاع المقاولون العرب من تشتيت الكرة، ليطلق الحكم احمد الغندور صافرة انتهاء الشوط الأول بالمباراة.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 50 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نادى المقاولون العرب بعد لمس حمدى فتحى للكرة داخل منطقة الجزاء، ليتوجه الحكم إلى الفار للتأكد من صحة لمسة اليد، ليعود بعدها حكم المباراة ويلغى ركلة الجزاء لعدم صحتها، وفي الدقيقة 61 أجرى النادي الأهلي التغيير الاول بخروج ايمن اشرف ونزول اللاعب احمد عبد القادر لزيادة التنشيط الهجومي.

يذكر أن اللاعب أحمد عبد القادر عقب نزوله زادت الفاعلية الهجومية للنادي الأهلي، وأدت تلك الفاعلية إلى نجاح الأهلي في تسجيل الهدف الأول بواسطة اللاعب حمدى فتحى عند الدقيقة 61 من المباراة، وحاول لاعبي المقاولون من إحراز هدف التعادل دون جدوى، لتنتحى المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف وإحراز ثلاث نقاط غالية عزز فيها الأهلي من صدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة، وتجمد رصيد نادى المقاولون العرب بتلك الهزيمة عند النقطة 4 بالمركز الحادي عشر بجدول الدوري.