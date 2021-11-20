تفاصيل مباراة الفتح والطائي القادمة في والقنوات الناقلة في الدوري السعودي للمحترفين الجولة ال12

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الفتح والطائي القادمة في الدوري يبحث عنه الكثير من محبي الساحرة المستديرة، والمقرر له اليوم السبت الموافق 20\11\2021، حيث يحتضن استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، أحداث مباراة الفتح القادمة في الدوري ضد الطائي، وذلك لحساب الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الفتح المباراة وعينه على الثلاث نقاط، حيث يسعى للفوز بالمباراة والوصول إلى النقطة رقم 15، ويحتل الفتح المركز العاشر برصيد 12 نقطة، جمعهم من خلال 10 مباريات، فقد استطاع الفوز في ثلاث مباريات بينما تعادل في مثلهما، وذاق طعم الهزيمة في 4 مباريات، لذلك سوف يسعى بكل قوة نحو الحصول على نقاط المباراة وتعديل ترتيبه في جدول الدوري.

بينما يسعى الطائي نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وتعديل وضعه المتأخر بجدول الدوري،حيث يحتل الطائي المركز السادس عشر والأخير، في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يسعى الطائي للخروج من الوضع الصعب الذي وضع نفسه فيه من بداية الدوري، فقد خسر 7 مباريات وتعادل في مباراة وحقق الفوز في مبارتين فقط، كما أنه خسر آخر أربع مباريات له في الدوري، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق للفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط.

موعد مباراة الفتح والطائي

يحتضن استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أحداث مباراة الطائي والفتح القادمة في الدوري، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 20\11\2021، وذلك لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 15:20 الثالثة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والطائي القادمة في الدوري؟

سؤال يتردد كثيراً من محبي ومتابعي الفريقين في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر محرك البحث “جوجل”. وكما هو معروف فإن قنوات SSC الرياضية هي المالكة لحقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين. لكن لم يتم تحديد قناة بعينها حتى الآن لنقل المباراة. وعند ورود معلومة مؤكدة بالقناة الناقلة ومعلق المباراة سنوافيكم بها في الحال.

تحديث:- تم بشكل رسمي تحديد القنوات الناقلة للمباراة وهي قناة SSC 6 SD، HD، ويتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “خالد المديفر، وجدير بالذكر أن هناك أكثر من مباراة هامة في الدوري السعودي سوف تقام في نفس اليوم، مثل مباراة الشباب والفيصلي، ومباراة النصر والرائد، لذلك تتجه الأنظار ومحبي الساحرة المستديرة صوب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بطاقة مباراة الطائي والفتح