نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة ليفربول وآرسنال القادمة السبت 20\11\2021 والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وآرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عاد البريميرليج من جديد للانطلاق بعد التوقف الأخير بسبب الأجندة الدولية، وتصفيات كأس العالم قطر 2022، يعود الدوري الإنجليزي وتعود معه المتعة والإثارة والقوة والندية، يعود بمباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد آرسنال، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 20\22\2021 لحساب الجولة الثانية عشرة من عمر البريميرليج.

يسعى الليفر نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وتعويض فقدانه لثلاث نقاط مهمين في الجولة الحادية عشر في الدوري، على يد فريق وست هام يونايتد والذي تمكن من هزيمة الريدز بنتيجة 3\2، لذلك يسعى يورجن كلوب وكتيبته لتدارك هذه الهزيمة سريعاً، وعدم الانجرار وراء فقد المزيد من النقاط.

يحتل الريدز المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد مرور 11 أسبوع من عمر الدوري الإنجليزي، فقد استطاع حسم 6 لقاءات لصالحه بالفوز والحصول على الثلاث نقاط، بينما تعادل في أربع مباريات وسقط في فخ الهزيمة في مباراة واحدة، لذلك هو مطالب بالفوز في الديربي القادم ضد آرسنال الذي تحسن أدائه كثيراً الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى يسعى آرسنال نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وانتزاع كذلك المركز الرابع من الليفر، حيث يحتل الآرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة جمعهم من 11 مباراة، فقد استطاع الفوز في 6 مباريات بينما تعادل في مبارتين، وذاق طعم الهزيمة في أربع مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وتتسم بالندية والسرعة، والرغبة القوية الأكيدة من الفريقين للحصول على نقاط المباراة الثلاث.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

يحتضن استاد “آنفيلد” مباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد آرسنال، لحساب الجولة ال12 من عمر البريميرليج، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 20\11\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان والكويت والبحرين واليمن وقطر.

21:30:- التاسعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال

يقود الفرعون المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول ضد آرسنال في الجولة القادمة، ويسعى الألماني يورجن كلوب إلى التحكم في سير المباراة منذ بدايتها، كما يرغب في الاستحواذ على الكرة والضغط على الخصم بطول الملعب، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- أليسون بيكر.

الدفاع:- أرنولد، فان دايك، ماتيب، تسيميكاس.

الوسط:- هندرسون، فابينيو، كيتا.

الهجوم:- محمد صلاح، ماني، جوتا.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول المتوقع

يسعى المدير الفني للجانرز الأسباني مايكل آرتيتا إلى الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط من عقر دار الليفر من آنفيلد، مهمة صعبة للغاية لكن ليست مستحيلة، لذلك من المتوقع أن يبدأ بتشكيل يمكنه من ذلك، لغلق الملعب على مفاتيح الليفر الكثيرة واستغلال الفرص، ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- رامسديل.

الدفاع:- تافاريس، بن وايت، جابرييل، تومياسو.

الوسط:- سميث رو، لوكونجا، بارتي، بوكايو.

الهجوم:- لاكازيت، أوباميانج

التاريخ ينحاز لليفربول في المواجهات المباشرة ضد آرسنال

تشهد مباريات الفريقين ندية وإثارة ومتعة كبيرة، وتحظى باهتمام إعلامي كبير لما للفريقين من شعبية كبيرة على مستوى العالم، وينحاز التاريخ قليلاً نحو ليفربول، فقد تقابل الفريقين في 58 مواجهة، استطاع الريدز الفوز في 23 مواجهة، بينما حقق آرسنال الانتصار في 16 مباراة، فيما فرض التعادل كلمته على الفريقين في 19 مباراة، واستطاع الريدز أن يسجل 97 هدف في شباك الجانرز، بينما سجل الجانرز 71 هدف في شباك الريدز.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سيتم نقل مباراة آرسنال وليفربول عبر قناة beIN Sports Connect ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

بطاقة مباراة ليفربول ضد آرسنال