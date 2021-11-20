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عمر شويل - جدة tickets.alhilal.com منصة حجز تذاكر المباراة الكبيرة ولمسماة بموقعة الذهب الأسيوي بين فريقي الهلال ضد بوهناج ستيلز الكوري الجنوبي، والتي تأتي ضمن نهائي تصفيات دوري ابطال اسيا للموسم الأحدث له 2021، حيث يتنافس الفريقين في يوم 23 نوفمبر 2021 على زعامة الدوري في القارة الصفراء، حيث يتنافس الفريقين منافسة شديدة في هذا اللقاء وسط الكثير من التوقعات، وتقوم منصة نادي الهلال السعودي بطرح تذاكر المباراة اليوم حسب مبادرة # لأنك هلالي وتستاهل ابتداء من العشرون من نوفمبر 2021 وحتى نفاذ الكمية المقررة للمباراة.

تيكيتس الهلال tickets.alhilal.com منصة حجز تذاكر مباراة الهلال وبوهناج بموقعة الذهب الاسيوي

حيث يعتبر الفريق الكوري الجنوبي من أكثر الفرق شدة وصلابة وهو الذي حصد بطولة دوري ابطال أسيا لثلاثة مرات متتالية وكذلك فعل فريق الهلال في ثلاثة مباريات غير متتالية، 1992، 2000، 2019، وبذلك يتطلع الهلال لفك الاشتباك على ايهما يكون البطل الأكثر حصولا على البطولة بدون منافس، ويتطلع للفوز بعد فوز صعب على قرينه النصر في مباراته الأخيرة على أرض ملعب مرسول بارك.

تذاكر مباراة الهلال VS بوهناج ستيلز على منصة الهلال

قام الفريق الكوري الجنوبي في 18 نوفمبر بالطيران إلى أرض المملكة للتدريب على المباراة المقبلة له والتي تقام على أرض ملعب الملك فهد السعودي، وقام فريق الهلال السعودي بإتاحة الحضور إلى المباراة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والالتزام بقوانين وآداب الحضور في الملاعب وخاصة في المباريات القارية أو في مباريات النهائيات، وتم تحديد السبت 20 نوفمبر 2021 موعد فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد بوهناج ستيلز في دوري ابطال اسيا

كان فريق الهلال قد أتاح أولوية الحجز الإلكتروني للذين قاموا بشراء تذاكر مباراته الأخيرة في مباراة الهلال وضمك ضمن الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتم طرح التذاكر للأخرين بالأسعار التالية:

في المنصة الذهبية يكون السعر 5600 ريال.

بالمنصة الفضية 3500 ريال.

بينما يكون في درجة البريميوم بسعر 700 ريال.

في واجهة الملعب تكون فقط ب 200 ريال.

أسعار التذكرة الموحدة للعائلات 65 ريال.

اسم المباراة مباراة الهلال وبوهناج ستيلز الكوري الجنوبي البطولة السعودية نهائي دوري ابطال اسيا 2021 الموعد والتوقيت 23 نوفمبر 2021 اسم الملعب ملعب الملك فهد القنوات الناقلة حصرا القناة السعودية الرياضية SSC.