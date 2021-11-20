نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر نهائي أسيا الهلال وبوهانج موقع حجز تذاكر الهلال والأسعار tickets.alhilal.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر نهائي أسيا 2021، تبحث جماهير الزعيم عن مكان لها في نهائي دوري أبطال أسيا، ويتنافسون على حجز مقعد لهم في استاد الملك فهد الذي يحتضن المباراة، وكانت إدارة نادي الهلال قد أعلنت اليوم عبر موقعها الإلكتروني tickets.alhilal.com، عن طرح تذاكر مباراة الهلال في نهائي دوري الأبطال 2021، وقد خصت إدارة النادي من قاموا بشراء تذاكر مباراة الهلال وضمك بالأولوية في حجز تذاكر المباراة، وهذه الأولوية بالنسبة للدرجة الموحدة فقط.

رابط حجز تذاكر نهائي أسيا

ازداد البحث بصورة كبيرة ومكثفة عن موقع حجز تذاكر نهائي أسيا بين الهلال وبوهانج الكوري، وما هي طريقة حجز التذاكر، وفيما يلي سوف نشرح طريقة حجز تذاكر الهلال أسيا 2021 وهي كما يلي.

الدخول على الموقع الخاص بتذاكر الهلال وهو tickets.alhilal.com.

اختيار الدرجة ورقم المقعد وطريقة الدفع.

النقر على أيقونة “حجز”.

موعد مباراة الهلال وبوهانج

يلتقي الهلال مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الحالي نظيره بوهانج، في المباراة النهائية بدوري أبطال أسيا 2021، ويحتضن اللقاء استاد الملك فهد الدولي، وسوف تبدأ المباراة بصافرة الحكم محمد عبد الله حسن محمد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 16:00 حسب التوقيت العالمي جرينتش.

أسعار تذاكر نهائي أسيا 2021

الجميع يبحث عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أسيا 2021 بين الهلال وبوهانج، وقد تم تحديد الأسعار بعد اتفاق الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ونظيره الاتحاد السعودي، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار تذاكر المنصة الفضية 3500 ريال سعودي.

أسعار تذاكر الدرجة الأولى الواجهة العلوية 200 ريال سعودي.

أما بالنسبة للدرجة الموحدة فسوف تكون بسعر 120 ريال سعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في النهائي

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة ssc الرياضية السعودية. وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب. كما سيتم نقل المباراة على قناة أبوظبي الأولى. وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد معلق المباراة.

موقع حجز تذاكر نهائي أسيا 2021

قام نادي الهلال عبر موقعه الإلكتروني تويتر بنشر رابط تذاكر الهلال وبوهانج في النهائي. وذكرنا سابقاً رابط حجز تذاكر نهائي أسيا 2021 في أعلى المقال. كما ذكرنا طريقة حجز التذاكر وأسعارها.