ثنائية لعصام الجبالي مع فريقه اودنسه

سجل لاعب الوسط التونسي عصام الجبالي ثنائية مع فريقه اودنسه الذي انقاد الى الخسارة امام ضيفه فيبورغ 2-3 يوم أمس الجمعة في افتتاح الجولة السادسة عشرة لبطولة الدنمارك لكرة القدم.
وجاءت ثنائية عصام الجبالي في الدقيقتين 50 من ركلة جزاء و78.
ويحتل اودنسه المركز التاسع برصيد 16 نقطة في حين يملك فيبورغ 19 نقطة في المركز السابع.
وكان عصام الجبالي مدد عقده خلال شهر مارس الفارط الى غاية 2024.
وات
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