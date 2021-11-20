أسعار تذاكر نهائي أبطال أسيا بين الهلال وبوهانج رابط حجز تذاكر الهلال وبوهانج تذاكر الهلال أسيا

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عمر شويل - جدة أسعار تذاكر نهائي أبطال أسيا بين الهلال وبوهانج، حيث ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط حجز تذاكر نهائي أسيا، في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث جوجل، ويسعى جماهير ومحبي الزعيم كبير أسيا إلى حجز مقعد في استاد الملك فهد الدولي، والذي سوف تقام عليه مباراة نهائي دوري أبطال أسيا 2021، وكانت إدارة نادي الهلال قد صرحت عبر موقعها الرسمي على تويتر، بإن اليوم السبت هو بداية طرح تذاكر المباراة على الجمهور، وذلك من خلال موقع حجز تذاكر أبطال أسيا 2021 tickets.alhilal.com.

أسعار تذاكر نهائي أبطال أسيا

ازداد البحث بصورة كبيرة عن أسعار نهائي دوري أبطال أسيا بين الهلال وبوهانج الكوري، حتى يتمكنوا من حجز تذاكر المباراة لمشاهدة المباراة الهامة من داخل استاد الملك فهد الدولي، وفيما يلي بيان بأسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أسيا.

المنصة الذهبية:- 6500 ريال سعودي. المنصة الفضية:- 3500 ريال سعودي. الواجهة العلوية:- 200 ريال. الواجهة السفلية:- 120 ريال. خلف المرمى:- 65 ريال.

موعد مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال أسيا 2021

تنتظر جماهير الزعيم كبير أسيا موعد مباراة الهلال وبوهانج القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر نوفمبر 2021، حيث يستضيف استاد الملك فهد الدولي أحداث مباراة الهلال القادمة ضد بوهانج الكوري، وسوف تنطلق صافرة الحكم الدولي “محمد عبد الله حسن محمد” حسب التوقيتات التالية:

عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والجزائر.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت وقطر وفلسطين والأردن ولبنان.

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج

تشهد مباراة الهلال وبوهانج القادمة في نهائي دوري أبطال أسيا اهتمام إعلامي كبير، وازداد البحث بصورة كبيرة عن القنوات الناقلة للمباراة، وكما هو معروف فإن شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية، هي المالكة لحقوق نقل مباريات دوري أبطال أسيا، لذلك من المقرر أن يتم نقل نهائي دوري أبطال أسيا عبر شاشة قناة ssc7 الرياضية، وكذلك قناة أبوظبي الرياضية، وقناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب، ولم يتم حتى الآن تحديد معلق المباراة، وعند تحديد المعلق بشكل رسمي سنوافيكم به في الحال، مع تمنياتنا لكبير أسيا الهلال بالفوز بالمباراة، والحصول على بطولة دوري أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه.