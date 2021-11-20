انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتى مع إيفرتون بالدوري الانجليزي لكرة القدم و القنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار إستئناف الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي للمنتخبات ” الفيفا داى”، يستضيف نادى مانشستر سيتى نادى إيفرتون على ملعب الامارات ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”، وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 21-11-2021م في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وسوف تقوم قناة بين سبورت بإذاعة المباراة عبر قناة Bein Sport Premimum 1.

مسيرة مانشستر سيتى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

الجدير بالذكر أن نادى مانشستر سيتى يملك من النقاط 26 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر نادى تشيلسي في المركز الأول، وتأمل جماهير مانشستر سيتى في تحقيق الفوز مع خسارة نادى تشلسي والوصول للنقطة 29 في المركز في جدول الترتيب، وتمكن نادى مانشستر سيتى من تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعرض للهزيمة في مباراتين، والتعادل في مباراتان، ويواجه نادى مانشستر سيتى نادي وست هام يونايتد في الجولة الثالثة عشر.

مسيرة نادي إيفرتون بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

على الجانب الآخر نادى إيفرتون يقدم في مستوى سىء هذا الموسم، خاصة عقب رحيل المدرب الإيطالي أنشلوتي، والتعاقد مع المدرب الإسباني رافييل بينيتيز، ويملك من النقاط 15 نقطة فقط في المركز الثاني عشر، بعد تمكنه من الفوز في اربع مباريات، وتحقيق التعادل في ثلاث مباريات، ولقى الهزيمة في أربع مباريات، ويواجه نادى إيفرتون خلال الجولة الثالثة عشر القادمة نادى برينتفورد في مباراة سهلة نسبيا.

تفاصيل المباراة

توقيت المباراة: الرابعة عصر بتوقيت القاهرة

موعد المباراة: الأحد 21/11/2021م

لعب المباراة: ملعب الإتحاد

القنوات الناقلة: بين سبورت بريميوم 1

المباراة: مانشستر سيتي – إيفرتون

توتنهام يستضيف ليدز يونايتد

وفى نفس السياق تختتم مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي بمواجهه نادى توتنهام هوتسبير مع نادى ليدز يونايتد، وتقام المباراة أيضا يوم الأحد الموافق 21-11-2021، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وستبث قناة بين سبورت المباراة عبر قناة بين سبورت بريميوم 1.