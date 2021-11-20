الزمالك يهزم الإسماعيلي بهدفين نظفيين بالأسبوع الرابع من الدوري المصري لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق نادى الزمالك فوز سهلا على نادى الإسماعيلي بنتيجة 2/0 في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري لكرة القدم في لقاء أقيم على استاد الاسماعيلية، ومع استئناف الدوري بعد توقف دام لمدة أسبوع لارتباط المنتخب المصري بمباراتين أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم، عاد الدوري المصري بمباريات الجولة الرابعة، ومن تلك المباريات بطبيعة الحال لقاء قمة الأسبوع بين الزمالك والإسماعيلي.

تشكيل فريق نادى الزمالك

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، ورباعى خط الدفاع محمد عبدالشافي ومحمد عبدالغنى محمود حمدى الونش وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط امام عاشور وطارق حامد، وخط الهجوم مصطفى فتحي وأشرف بنشرقي واحمد سيد زيزو والتونسي سيف الدين الجزيري.

تشكيل فريق نادي الإسماعيلي

بدأ المدير الفني الأرجنتيني لنادي الإسماعيلي بتشكيل مكون من اللاعب محمد فوزى في حراسة المرمى، وخط الدفاع عصام صبحى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد الدسوقي، وفي خط الوسط اللاعب عماد حمدي وأحمد مصطفى ومحمد عادل وعبدالرحمن مجدي، وفي خط الهجوم بنسون شيلونجو وشكري نجيب.

تحليل الشوط الأول من المباراة

بدأت المباراة بصافرة تحكيمية لمحمود البنا حكم ساحة، وضغط هجومى من جانب نادى الإسماعيلي أسفر عن هجمة أولي في الدقيقة 2 للاعب بنسون شيلونجو من تسديدة رائعة تصدى لها دفاع نادى الزمالك، وفي الدقيقة 14 سدد اللاعب إمام عاشور كرة قوية تصطدم بمدافع الإسماعيلي باهر المحمدى وتخرج لركلة ركنية، حاول الفريقان فرض السيطرة على مجريات الأمور دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تحليل الشوط الثاني من المباراة

ومع بداية الشوط حاول لاعبى نادى الزمالك الضغط على دفاع نادى الإسماعيلي، وفي الدقيقة 47 حول اللاعب عبدالله جمعة كرة عرضية رائعة أنقذها حارس الإسماعيلي محمد فوزي، انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين مع هجمات ضعيفة على فترات، حتى جاءت الدقيقة 84 تمكن لاعب نادى الزمالك أحمد سيد زيزو من تسجيل ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد واضحه على اللاعب باهر المحمدي.

وقبل نهاية المباراة وبالتحديد في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع تمكن اللاعب عمر السعيد من انفراد تام بمحمد فوزى حارس الإسماعيلي يضعها داخل الشبك، ليطلق محمود نهاية المباراة بفوز نادى الزمالك بهدفين نظيفين، وبتلك النتيجة يصل نادي الزمالك للنقطة التاسعة خلف الأهلي المتصدر بـ12 نقطة، ونادي بيراميدز بـ9 نقاط، وبقى نادى الإسماعيلي في مؤخرة جدول الترتيب العام للدوري بدون رصيد للمباراة الرابعة على التوالي.