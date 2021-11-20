نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الجولة الـ13.. موعد مباراة انتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة انتر ميلان ونابولي ، في واحدة من أقوى لقاءات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2022/2021 ، يحتضن مساء غدٍ الأحد 2021/11/21 ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا )، في مدينة ميلانو الإيطالية، مواجهة قوية، تجمع الإنتر ونابولي، والتي يتوقع لها أن تجذب الملايين من المتابعين، من محبي وأنصار الأفاعي والبارثينوبين.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف سويًا على موعد مباراة انتر ميلان ونابولي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في الكالشيو للموسم الجاري، وكذلك تاريخ مواجهات انتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي .

مباراة انتر ميلان ونابولي

عشاق الكالشيو غدًا الأحد، على موعد مع قمة لقاءات الأسبوع الـ13 حيث المواجهة التي تجمع حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة، مع متصدر البطولة الحالي.

ويمكن استعراض ترتيب الدوري الإيطالي حتى الأسبوع الـ12 وبدايات الجولة الـ13 فيما يلي:

نبدأ جولتنا مع مستضيف لقاء الغد، وحامل لقب الـSerie A في نسخته الأخيرة، نادي انتر ميلان الإيطالي ، الساعي لمواصلة ملاحقة نابولي المتربع على عرش المسابقة حاليًا.

ويحتل الإنتر حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وصافي (16) هدفًا.

وخلال 12 جولة مضت من الدوري الإيطالي، نجح الأفاعي في الفوز بـ7 مباريات على حساب جنوى برباعية نظيفة، وهيلاس فيرونا وفيورنتينا بنتيجة واحدة (3-1)، ثم بولونيا (6-1) وساسولو (2-1) وكذلك إمبولي وأودينيزي بنفس النتيجة (2-0).

وتعادل فريق سيموني إنزاجي في 4 مباريات هذا الموسم مع كلًا من سامبدوريا وأتلانتا بنفس النتيجة (2-2) بالإضافة إلى يوفنتوس وميلان (في ديربي الغضب ) بنتيجة واحدة (1-1).

في المقابل، يقدم نادي نابولي الإيطالي واحدة من أجمل مواسمه، حيث يعتلي صدارة الكالشيو برصيد 32 نقطة وصافي (20) هدفًا.

وبمسيرة خالية من الهزائم حتى الآن، تمكن نابولي من الفوز بـ10 مباريات، على حساب فينيزيا وكالياري بنتيجة واحدة (2-0) ثم جنوى ويوفنتوس وفيورنتينا بنفس النتيجة (2-1)، إضافة لـ أودينيزي وسامبدوريا بنتيجة (4-0)، وكذلك تورينو و ساليرنيتانا بهدف نظيف، وأخيرًا بولونيا بثلاثية بيضاء.

غير أن الفريق حقق تعادلين، سلبيًا مع روما وإيجابيًا بنتيجة (1-1) مع هيلاس فيرونا.

تاريخ مواجهات انتر ميلان ونابولي

خلال منافسات الدوري الإيطالي، التقى الإنتر ونابولي في 58 مباراة من قبل.

نجح انتر ميلان في الفوز بـ23 مباراة، بينما فاز نابولي في 17 مباراة، وحسم التعادل 18 مواجهة للفريقين.

على صعيد الأهداف، سجل الأفاعي 69 هدفًا في مرمى نابولي، واستقبلت شباكهم 61 هدفًا.

وحول أكبر فوز في تاريخ لقاءات انتر ميلان ونابولي ، فجاءت من نصيب الإنتر أيضًا، حيث فاز بنتيجة (4-0) في لقاء الدور الثاني من موسم 1996/1995 والذي توج بلقبه نادي ميلان.

موعد مباراة انتر ميلان ونابولي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء غدٍ الأحد، في تمام الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت القاهرة، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت إيطاليا، الخامسة ( 5:00 ) بتوقيت جرينتش.

وحكم حكم المباراة، فقد أسند الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للحكم الدولي الإيطالي باولو فاليري مهمة إدارة اللقاء.

تقوم قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب Lega Serie A YouTube بنقل أحداث المباراة، إضافة إلى قناة DAZN 1HD Italia الإيطالية.

وبشأن معلق مباراة انتر ميلان ونابولي ، فقد أسندت قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب إلى المعلق الرياضي السعودي الرائع فهد العتيبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة انتر ميلان ونابولي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وكذلك تاريخ لقاءات انتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي.