نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابعة تقترب.. موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز ، يستعد الجمهور العربي بشكل عام والجماهير السعودية بشكل خاص، وتحديدًا الجماهير الهلالية، بعد غدٍ الثلاثاء الموافق لـ23 نوفمبر 2021 لانطلاق نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته رقم 40 في تاريخ المنافسة القارية على مستوى الأندية، حيث يستضيف ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع الهلال بطل السعودية وزعيم آسيا وبوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية.

في السطور المقبلة، سنتناول موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين نحو نهائي البطولة الآسيوية للأندية ، وكذلك تاريخ لقاءات الهلال وبوهانج ستيلرز على الصعيد الآسيوي.

مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز

أخيرًا يُسدل الستار على نسخة جديدة من منافسة بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، والتي يحمل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لقبها.

وبعد انسحاب في الموسم الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا، يعود زعيم القارة للمشاركة مجددًا، وتحديدًا في الدور النهائي، ساعيًا للابتعاد بعدد ألقابه عن منافسه الكوري الجنوبي ووصيفه في قائمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا .

أما عن مشوار الفريقين في البطولة، فنبدأ مع أصحاب الضيافة نادي الهلال السعودي ، الذي افتتح مشواره في النسخة الحالية من المسابقة من دور المجموعات.

وحل الهلال وصيفًا في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وصافي (2) هدف، وذلك خلف فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي، الذي ودع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من برسيبوليس الإيراني وصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال الآسيوي.

وفي دور الـ16 نجح الزعيم السعودي في الإطاحة بفريق استقلال طهران، بعد الفوز بثنائية نظيفة، قبل أن يتغلب على فريق إيراني آخر هو برسيبوليس في دور ربع النهائي بثلاثية بيضاء.

وفي ديربي سعودي خالص، تمكن الهلال من إقصاء مواطنه النصر في نصف نهائي البطولة، بعد الفوز بنتيجة (2-1).

على الجانب المقابل، انطلقت رحلته نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا، من دور المجموعات.

وعلى غرار منافسه، حل الفريق الكوري الجنوبي أيضًا وصيفًا في المجموعة السابعة، برصيد 11 نقطة وصافي (4) أهداف، خلف ناغويا غرامبوس الياباني المتصدر.

وتأهل بوهانج كما هو الحال مع الهلال، كأفضل ثاني المجموعات.

وفي دور الـ16 نجح الفريق الكوري الجنوبي في إقصاء سيريزو أوساكا الياباني بهدف، ليتخطى في دور ربع النهائي فريق ياباني آخر هو ناغويا غرامبوس بثلاثية نظيفة.

وفي نصف النهائي، وأيضًا في مواجهة كورية جنوبية خالص، تغلب بوهانج على مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخ مواجهات الهلال وبوهانج ستيلرز

على المستوى الرسمي، التقى ناديا الهلال وبوهانج ستيلرز من قبل في 3 مواجهات.

نجح الهلال في الفوز بمباراتين، فيما تمكن بوهانج في الفوز في مواجهة واحدة.

وجاءت تفاصيل المواجهات الثلاث، حيث التقى الفريقان في لقاء كأس السوبر الآسيوي عام 1997، فاز الهلال ذهابًا في الرياض بهدف، قبل أن يتعادلا إيابًا بنتيجة (1-1).

وفي نصف نهائي دوري أبطال آسيا 1998 ، تمكن الفريق الكوري الجنوبي من الثأر لهزيمته، بهدف نظيف، ليتمكن من تحقيق ثاني ألقابه في المسابقة القارية.

موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة النهائي الآسيوي، مساء الثلاثاء المقبل، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت القاهرة، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت جرينتش، الواحدة صباح الأربعاء ( 1:00 ص ) بتوقيت كوريا الجنوبية.

وعن حكم مباراة الهلال وبوهانج ستيلزر ، فقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إسناد المهمة للحكم الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن محمد.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، بنقل أحداث نهائي دوري أبطال آسيا ، غير أنها لم تعلن بعد بشكل رسمي عن القناة الناقلة للحدث، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

وعن معلق مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز ، فلم تكشف شركة الرياضة السعودية عن المعلق الرياضي المخصص للقاء، إلا أن مصادر رصدتها ثقفني أفصحت عن إسناد المهمة للمعلق الرياضي السعودي العملاق فهد العتيبي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين نحو نهائي دوري أبطال آسيا ، علاوة على تاريخ لقاءات الهلال وبوهانج ستيلرز .