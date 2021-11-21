نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم والقنوات الناقلة والمعلق في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وأبها القادمة، مباراة في الدوري السعودي للمحترفين في الأسبوع رقم 12، مباراة ينتظرها عشاق الناديين الكبيرين، والتي ستنطلق أحداثها اليوم الأحد الموافق 21 من شهر نوفمبر الحالي 2021، وذلك عند تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الفريقين يبحثان عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط وتغيير مكانهما في جدول الدوري، لذلك سوف تكون مباراة صعبة وقوية على كلا الفريقين.

الراقي يدخل المباراة برغبة واحدة وأكيدة وهي تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، فهل سيسمح له فريق أبها بذلك هذا ما سوف تجيب عنه المباراة، يحتل الإمبراطور المركز السابع ويمتلك في رصيده 15 نقطة، تحصل عليهم بعد أن استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما رضي بالتعادل وبنقطة وحيدة في 6 مواجهات واستسلم للهزيمة في مبارتين، الراقي بدأ مشوار الدوري بنتائج متراجعة نوعاً ما، لكن سرعان ما تدارك الأمور وبدأ في التحسن بشكل تدريجي، لذلك يأمل جمهور الراقي في الاستمرار في سلسلة الانتصارات وتقديم عرض قوي يليق باسم النادي الكبير.

لكنه سوف يصطدم بنادي أبها الذي يبحث عن تعويض ما فاته ولا يرغب في فقد مزيد من النقاط، حيث أنه يحتل المركز قبل الأخير ويقبع في المركز الخامس عشر ويمتلك من النقاط 10 نقاط فقط، لذلك لن يسمح بمزيد من فقدان النقاط ومن هنا تأتي صعوبة المباراة على الفريقين، الأهلي يسعى لمواصلة التألق ومواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة، وأبها يسعى لإيقاف نزيف النقاط بأي شكل.

موعد مباراة الأهلي وأبها

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة الأهلي ضد أبها القادمة في الدوري. وكما هو معروف فإن المباراة سوف تنطلق اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من شهر نوفمبر الحالي 2021. وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين. وتبدأ المباراة عند تمام الساعة الثالثة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، الثانية ونصف بتوقيت القاهرة. الرابعة ونصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها ؟

يعلم الجميع أن شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية هي من لها الحق في نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. كما أنها تقوم بنقل العديد من البطولات الهامة الأخرى. فسوف تقوم بنقل مباراة نهائي دوري أبطال أسيا بين الهلال وبوهانج الكوري. ولهذا فإن القناة تتمتع بنسبة مشاهدة عالية منذ ظهورها الأول.