قناة مفتوحة تنقل مباراة نابولي وانتر ميلان وبتعليق فهد العتيبي

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام الأحد مباراة بين فريق انتر ميلان وفريق نادي نابولي في الأسبوع 13 من الدوري الإيطالي، ويتصدر الدوري الإيطالي فريق نادي نابولي برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق نادي إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ويسعى فريق نادي إنتر ميلان للفوز بالمباراة وإبعاد فريق نادي نابولي عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد المباراة والقناه الناقلة والمعلق

تقام مباراة نادي نابولي وانتر ميلان الأحد الموافق 20 نوفمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة علي قناه الدوري الإيطالي المفتوحة على اليوتيوب ويعلق علي المباراة المعلق فهد العتيبي.

إحصائيات مباراة نابولي وانتر ميلان

يحتل فريق نادي نابولي المركز الأول برصيد 32 نقطة، حيث لعب 12 مباراة فاز في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة فيتساوى نادي نابولي في عدد النقاط مع فريق نادي آيه سي ميلان الذي يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، أما نادي إنتر ميلان فيحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطه من 12 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة.

هداف فريق نادي نابولي اللاعب فيكتور أوسيمين برصيد 5 أهداف، بينما هداف نادي إنتر ميلان هو اللاعب أدين دجيكو برصيد 7 أهداف.

يذكر أن فريق نادي إنتر ميلان هو من فاز ببطولة الدوري الإيطالي العام الماضي، ويسعى لحصد البطولة للمرة الثانية على التوالي وإسعاد جماهيره برغم من صعوبة المنافسة علي الدوري هذا الموسم.