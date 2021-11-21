نتيجة مباراة الهلال بوهانج // ملخص مباراة الهلال وبوهانج الكوري // أهداف نهائي دوري أبطال أسيا

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة الهلال وبوهانج الكوري، في نهائي دوري أبطال أسيا والتي ستنطلق الثلاثاء الموافق 2021/11/23 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والمقرر لها أن تقام على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وكانت الجماهير الهلالية تبحث على رابط حجز التذاكر، حتى تتمكن من الدخول وحجز التذاكر لمؤازرة الفريق في المواجهة الصعبة أمام الفريق الكوري، حتى يتمكن الزعيم من أضافه النجمة الرابعة على قميصه، وسوف يدفع الهلال بكل أسلحته الهجومية في المباراة لحسمها مبكراً حتى لا يتمكن الفريق الكوري من الدخول في جو المباراة وفيما يلي تفاصيل وملخص اللقاء.
نتيجة مباراة الهلال وبوهانج الكوري
الفريقين الكبيرين الهلال وبوهانج يتشابهان في أمور كثيرة، فكل منهم حصل على اللقب الأسيوي الكبير ” دوري أبطال أسيا” ثلاث مرات ويرغب كل فريق في التتويج الرابع، الهلال السعودي فاز باللقب أعوام 1991، 2000، 2019، بينما فاز الفريق الكوري الجنوبي باللقب أعوام 1997، 1998، 2009، ولم يصل الفريق الكوري لنهائي البطولة القارية وخسرها، بينما الموج الأزرق للهزيمة في النهائي 4 مرات سابقة.
ملخص مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال أسيا
أعلن نادي الهلال عن موعد طرح تذاكر المباراة، وهو السبت الموافق 2021/11/20 لمدة 48 ساعة للجماهير الزرقاء، وحددت أسعارها التي جاءت متفاوتة وأقل سعر للتذاكر 65 ريال وهي التذكرة الموحدة، بينما جاءت أسعار الفئة العالية المنصة الذهبية بسعر 6500 ريال للتذكرة، وبمجرد طرح التذاكر على الموقع الرسمي للحجز سارعت الجماهير للحجز، وتم حجز التذاكر في وقت قياس لم يتعدى ساعة من فتح الموقع للحجز نظراً لأهمية المباراة.
أهداف مباراة الهلال وبوهانج الكوري
متابعينا عبر موقعكم ثقفني، يسعدنا أن نقدم لكم حكام مباراة النهائي الأسيوي والذي أسند إليهم مهمة تحكيم المباراة، وهم طاقم إماراتي مكون من حكم الساحة ” محمد عبد الله حسن محمد” ومساعديه محمد أحمد يوسف حكم مساعد أول، والحكم حسن عبد الله المهري مساعد ثاني، وحكم تقنية الفيديو الحكم الإماراتي “عمار علي الجنيبي”.
بطاقة المباراة
|المباراة
|الهلال * بوهانج
|البطولة
|نهائي دوري أبطال أسيا
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الساعة 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|الملك فهد الدولي بالرياض
|القنوات الناقلة
|ssc الجديدة
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