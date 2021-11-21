“اليوم” موعد مباراة الباطن والتعاون القادمة الأحد 2021/11/21 في الدوري والقنوات الناقلة وترتيب الجدول

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدنا اللقاء بكم من خلال هذا المقال عن موعد مباراة الباطن والتعاون القادمة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021، اللقاء ينطلق الأحد القادم الموافق 2021/11/21 على ملعب نادي الباطن، الذي يدخل اللقاء وشعاره الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل الهروب من مؤخرة الترتيب، فالفريق قبل اللقاء يحتل المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط جمعهم من لعب 11 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات وهزم في 6 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.

مباراة الباطن والتعاون اليوم في الدوري

تتسم مباراة الفريقين بالندية والتكافؤ في أغلب الأحيان ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجة المباراة اليوم، يؤكد ذالك تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، ولقاء اليوم سوف يشهد صراع كبير من أجل الفوز لتحسن الترتيب من جانب الفريقين، كما يهدف لاعب التعاون توامبا لإحراز الأهداف ليستمر في صدارة الهادفين.

موعد مباراة الباطن والتعاون القادمة

14.40 : الثالثة إلا الثلث بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

15.40 : الرابعة إلا الثلث بتوقيت ” تونس، المغرب، الجزائر”.

16.40 : الخامسة إلا الثلث بتوقيت ” مصر، ليبيا، السودان”.

17.40 : السادسة إلا الثلث بتوقيت ” مكة المكرمة، الكويت، قطر، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين، لبنان.

18.40 : السابعة إلا الثلث بتوقيت ” دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

مباراة الباطن والتعاون في الدوري

بينما الفريق الضيف في المباراة فريق نادي التعاون السعودي، يدخل اللقاء برغبة الفوز أيضاً لتحسين ترتيبه المتأخر في جدول الدوري، الفريق قبل المباراة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من لعب 11 مباراة حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 5 مباريات سجل مهاجموه 18 هدف وسكت شباكه 23 هدف، يمتلك فريق التعاون المهاجم الخطير “توامبا” هداف الدوري برصيد 9 أهداف، ويأمل في أحراز هدف في لقاء اليوم.

القنوات الناقلة اللقاء

تنقل المباريات حصرياً عبر شبكة قنوات ssc الرياضية الجديدة، ومباراة اليوم التي تجمع الباطن بالتعاون تنقل عبر شاشة قناة ssc sd 2.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ضمك 12 7 3 2 18 10:15 5 24 2 الاتحاد 11 7 2 2 19 8:22 14 23 3 الشباب 12 6 4 2 18 11:20 9 22 4 الهلال 9 5 4 0 21 9:15 6 19 5 الرائد 12 5 3 4 18 17:20 3 18 6 الفيحاء 11 5 2 4 19 10:12 2 17 7 الأهلي 11 3 6 2 19 12:14 2 15 8 الفيصلي 11 3 6 2 19 12:12 0 15 9 النصر 10 4 2 4 20 13:16 3 14 10 الفتح 11 3 3 5 19 11:10 -1 12 11 الحزم 11 2 4 5 19 13:9 -4 10 12 التعاون 11 2 4 5 19 23:18 -5 10 13 الإتفاق 11 2 4 5 19 22:14 -8 10 14 الطائي 11 3 1 7 19 18:9 -9 10 15 أبها 11 3 1 7 19 22:11 -11 10 16 الباطن 11 2 3 6 19 13:7 -6 9

ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة الثانية عشر

هداف الدوري اللعب “توامبا” لاعب التعاون برصيد 9 أهداف. المركز الثاني لاعب الشباب السعودي إيجالو سجل 9 أهداف أيضاً. الثالث لاعب ضمك ” زيلايا” سجل 7 أهداف. الرابع لاعب أتحاد جدة “رومارينيو” برصيد 7 أهداف. الخامس ” لاعب الرائد ” كريم البركاوي” برصيد 6 أهداف.

بطاقة المباراة