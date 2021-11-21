نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 21/11/2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مباريات اليوم الأحد 21/11/2021 بالدوري المصري. ننشر لكم موعد مباريات كرة القدم بالدوري المصري 2021 المقامة اليوم الأحد 21 نوفمبر. حيث سيقام مبارتان أحداهما بأستاد إسكندرية تجمع بين فاركو وسيراميكا. والأخري تقام علي استاد الكلية الحربية تجمع بين مصر المقاصة والاتحاد السكندري والتي ستقام في افتتاح الجولة رقم 5 للمسابقة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2021 موعد مباراة فاركو وسيراميكا

كما ذكرنا سيشهد الدوري المصري لكرة القدم اليوم الأحد 21/11/2021 اقامة مباراتان احدهما باستاد الإسكندرية والأخري باستاد الكلية الحربية. واليكم مواعيد المباريات اليوم:

موعد مباراة فاركو مع سيراميكا : سيكوم موعد ماتش فاركو وسيراميكا اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا علي استاد الأسكندرية. وستكون مباراة قوية بين الفريقين بعدما فاز الفريق البرتقالي علي مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدفين نظيفين، كما فاز حينها سيراميكا علي فريق البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد خلال نفس الجولة.

موعد مباراة الاتحاد ومصر المقاصة اليوم الأحد

ستقام مباراة الاتحاد السكندري في مواجهة مصر المقاصة اليوم الأحد علي استاد الكلية الحربية الساعة الثامنة مساء. سنشهد مباراة قوية يشاركها الفريق الفيومي بعد هزيمته من فاركو بهدفين نظيفين في الجولة الأخير بالمسابقة. كما فاز زعيم الثغر بهدف نظيف في نفس الجولة علي فريق الجونة.

ترتيب الأندية بالدوري المصري كورة القدم حتي الآن

بجدول ترتيب الدوري المصري حتي الآن يحتل فاركو المركز ال 15 بالجدول برصيد 3 نقاط بعد المشاركة في 4 مباريات. ليفوز بأحادهما ويهزم بالثلاثة الأخري. سجل لاعبي فاركو خلا المباريات السابقة 3 أهداف. وأستقبل 4 أهداف في شباكهم.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز ال 5 برصيد نقاط 8 بعد المشاركة في 4 مباريات. ليفوز في اثنين منهما ويتعادل في الباقي. وسجل لاعبي سيراميكا 4 أهداف واستقبل هدفين في شباكه.

يحتل فريق مصر المقاصة المركز 12 برصيد 4 نقاط فقط. بعد مشاركته في أربعه مباريات. ليفوز في واحدة ويتعادل في أخري ويهزم في مباراتان. وسجل لاعبي مصر المقاصة ثلاث أهداف خلال المباريات وتلقي أربعة أهداف في شباكه.

أخيرا احتل الاتحاد السكندري مركزه ال 7 برصيد 7 نقاط فقط. بعد مشاركته في أربعة مباريات. فاز في مبارتان منهما وتعادل في واحدة وهزم في اخري. وقد سجل لاعبيه 8 أهداف خلال هذه المباريات وتلقي تسعة أهداف في شباكه.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد للدوري المصري

تقون قناه أون تايم سبورت On time sport بنقل مباريات اليوم الأحد من مباريات الدوري المصري وتبث أستوديو تحليلي سابق لفاعليات المباراة يتضمن عدد من نجوم الكرة المصرية لمناقشة فعاليات وتوقعات المباريات.