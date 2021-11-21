تشلسي يحقق فوزا كبيرا على ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع نادى تشلسي الفوز بنتيجة كبيرة على نادى ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة إستضافها ملعب كينج باور بمدينة ليستر الإنجليزية، لكن لم يشفع الملعب ولا الجمهور لنادي ليستر من تلقي هزيمة ثقيلة من تشلسيى الذي تفوق على نفسه بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل.

تشكيل نادى تشيلسي خلال المباراة

بدأ المدير الفني الألماني توماس توخيل لنادي تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من اللاعب إدوارد مندى حارس مرمى، خط الدفاع ريس جيمس واللاعب البرازيلي تيجو سيلفا و انطونيو روديجر وتريفوى تشالوبا، وفي خط الوسط الدفاعي الفرنسي نجلو كانتي والإيطالي جورجينيو، ورباعى الخط الامامي بن تشيليويل وماوسون ماوتون وكالوم اودسون وكي هفرتز.

تشكيل نادي ليستر سيتي خلال المباراة

بدأ المدير الفني لنادى ليستر سيتر الإنجليزي بريندان روجرز المباراة بتشكيل مكون من الحارس الدولي الدنماركي كسبر شمايكل، وفي خط الدفاع الرباعي تايوثي كاستانيي وكاجلار سوينكو ودانيال أمارتي وجوني إيفانس، وفي خط الوسط الدفاعي بوبكاري سوماري وهارفي بارنس ويلفريد نديدي ونارك البرايتون، وفي خط الهجوم الثنائي اديمولا لوكمان والدولي الإنجليزي جيمي فاردي.

تحليل المباراة

بداية المباراة كانت لصالح تشيلسي الذي مارس ضغطا كبير على دفاع وحارس مرمي نادي ليستر سيتي، ويرجع الفضل في السيطرة الكاملة لنادي تشيلسي على مجريات الأمور بفضل إمتلاك وسط الملعب بقياد نجم المباراة الأول الدولي الفرنسي نجلو كانتي والنجم الإيطالي جورجينيو، وكانت الدقيقة الرابعة عشر من الشوط الاول شاهده على إفتتاح نادى تشلسي للهدف الأول من ضربة ركنية عن طريق اللاعب الدولي الألماني انطونيو روديجر برأسية رائعة حولها داخل شباك كسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

ولم يكتفي نادي تشيلسي بالدفاع للحفاظ على هدف التقدم خاصة أن المباراة تقام على ملعب ليستر، ولكن قام بمباغتت دفاع ليستر سيتي بهجمات متتالية، ليترجم الدولى الفرنسي نجلو كانتي تلك الهجمات بالهدف الثاني بالدقيقة الثامنة والعشرين من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وخلال مجريات الشوط الثاني أضاف اللاعب كريستيان بوليسك بالهدف الثالث عند الدقيقة الواحدة والسبعون، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 3/0 ومواصلة التحليق في الصدارة منفردا بــ29 نقطة، وتجمد رصيد نادى ليستر سيتي عند النقطة 15 بالمركز الثاني عشر.