انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول يكتسح الارسنال بأربعة أهداف نظيفة بالدوري الانجليزي لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حقق نادى ليفربول فوزا كبيرا على نادى الأرسنال بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأنفيلد معقل نادي ليفربول ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتابعت جماهير الكرة المصرية المباراة الكبيرة التي تمثل قمة مباريات تلك الجولة بين الفريقين الكبيرين، وخاصة في ظل وجود اللاعبين المصريين بالفريقان محمد صلاح ومحمد النني.

تحليل الشوط الأول من المباراة

وبدأت المباراة ساخنة من البداية وخاصة من جانب نادي ليفربول في محاولة لإستغلال عامل الملعب والجمهور، المعروف أن ملعب الأنفيلد من أصعب الملاعب التي تمثل ضغط رهيب على المنافسين، وبالفعل تمكن اللاعب الدولى السنغال ” ساديو ماني ” من إحراز الهدف الأول لنادى ليفربول من كرة ثابته نفذها اللاعب أرنولد في الدقيقة التاسعة والثلاثون من الشوط الأول، ليطلق الحكم صافرته معلنا إنتهاء الشوط الأول بتفوق ليفربول بهدف نظيف.

تحليل الشوط الثاني من المباراة

وخلال منافسات الشوط الثاني حاول المدير الفني الإسبانى مانويل أرتيتا تصحيح الوضع وإدراك هدف التعادل دون جدوى، حتى جاء اللاعب البرتغالي ديجو جوتا ليدون الهدف الثاني بالدقيقة الثانية والخمسون بعد مراوغة دفاع وحارس الأرسنال ليدعها في الشباك الخالية من الحارس الأرجنتيني لينو، ومرر محمد صلاح كرة بينية رائعة لكن أضاعها ديجو جوتا ليصطدم باللاعب رامسديل مدافع الأرسنال ويسقطا على الأرض بعد هذا التدخل، ليتدخل الطاقم لعلاج اللاعبين.

تألق الدولى المصري محمد صلاح

وبالرغم من تقدم ليفربول بثنائية نظيفة إلا انه قام بشن هجمات متتالية على دفاع الأرسنال بغية تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة إكلينيكيا، حتى جاءت الدقيقة الثالثة والسبعون لتعلن عن تقدم ليفربول بالهدف الثالث عن طريق الدولى المصري محمد صلاح بعد أسيست رائع من اللاعب ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، وسط ضعف في الرقابة من دفاع الأرسنال.

وعاد النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة والسبعون ليشارك في الهدف الرابع بعد تمريره سحرية للاعب أرنولد الذي يحولها بدوره عرضية رائعة يتمكن اللاعب الدولى الياباني من متابعتها وإيداعها داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز كبيرة لنادى ليفربول 4/0 والتقدم أكثر في جدول الترتيب بالوصول للنقطة الخامسة والعشرون بالمركز الثاني خلف نادى تشيلسي المتصدر ويملك من النقاط 29 نقاط، يذكر أن نادى ليفربول يواجه ساوثهامبتون الجولة القادمة، في حين يخرج الأرسنال لمواجهة نادي نيوكاسل يونايتد.