انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلان القائمة الرسمية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العرب بقطر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس العرب في دولة قطر خلال الفترة من 31 / 11 /2021 م وحتى 18 / 12 / 2021 م، بمشاركة ستة عشر منتخبا عربيا بإدارة الإتحاد العربي لكرة القدم، وتحت رعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر بمفاجآت عديدة أبرزها إستبعاد اللاعب طارق حامد ومحمد أبو جبل من نادي الزمالك، بالإضافة إلى إستبعاد ياسر إبراهيم ومحمد هاني وحسام حسن وصلاح محسن من النادي الأهلي لأسباب فنية، فيما يخص إستبعاد محمد أبوجبل حارس الزمالك أكد مصدر داخل المنتخب الوطني أنه قام بإستبعاد محمد أبوجبل بعد التواصل مع نادي الزمالك الذين أكدوا استبعاد اللاعب من المباريات خلال الفترة القادمة.

اللاعبين اللذين تم اختيارهم في القائمة النهائية

حراس المرمي: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمود جاد.

خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – أحمد ياسين – أحمد فتوح – أكرم توفيق – مروان داوود – محمد عبد المنعم.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – إمام عاشور – مهند لاشين.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو – محمد مجدي أفشة – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رفعت – مصطفى فتحى.

الهجوم: محمد شريف – أسامة فيصل – حسين فيصل – مروان حمدى.

وفي نفس السياق فقد إستبعاد اللاعب أحمد حجازي من القائمة بسبب رفض نادي إتحاد جدة إرسال اللاعب للانضمام، حيث سيشارك المنتخب السعودي بفريق الشباب، وهو ما يعني إستمرار الدوري السعودي وعدم إيقافه، ويقع المنتخب المصري في بالمجموعة الرابعة مع منتخبات كلا من الجزائر – السودان – لبنان، ويواجه منتخب مصر المنتخب اللبناني في إفتتاح مباريات منتخب مصر.

مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس العرب