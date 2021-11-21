واتفورد يقسو على مانشستر يونايتد ويهزمه 4/1 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - تمكن نادي واتفورد من اكتساح نادي مانشستر يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”، في لقاء أقيم على ملعب فيكارد رود معقل نادي واتفورد.

فاجأ نادي واتفورد بقيادة المدير الفني الإيطالي المحنك كلاوديو رانيري نظيره مانشستر يونايتد بأداء كبير منذ بداية الشوط الأول وشن هجمات متتالية على دفاع مانشستر يونايتد، وهو ما أحدث خلخلة في الدفاع، أسفر ذلك الضغط عن تسجيل هدف أول لنادي واتفورد عن طريق اللاعب جوساى كينج بالدقيقة الثامنة والعشرين من الشوط الأول.

وواصل واتفورد الأداء الرائع خلال تلك المباراة، حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة اللاعب إسمايلا سار في الدقيقة 44 من الشوط الأول، ليطلق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الأول من المباراة، ومع بداية انطلاق الشوط الثاني من المباراة قلص نادى مانشستر يونايتد النتيجة عن طريق اللاعب الهولندى دوني فان دي بيك بهدف أول بالدقيقة 50 من الشوط الثاني.

وظن الجميع أن المباراة ستنتهي بتلك النتيجة، ولكن خلال الوقت بدل الضائع تمكن لاعب واتفورد البرازيلي جواو بيدرو من تسجيل الهدف الثالث من تسديدة داخل منطقة الجزاء مرت بين أرجل الحارس الإسباني ديفيد دى خيا، ولم يكتفي واتفورد بتلك النتيجة حيث سجل اللاعب إمانويل بونافنتور دنيس الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز تاريخى لنادي واتفورد 4/1 على مانشستر يونايتد.

وبهذه الخسارة التي نالها نادي مانشستر يونايتد قد تجمد رصيده من النقاط عند النقطة السابعة عشر في المركز السابع بجدول الترتيب، وبعد هذا الفوز الكبير لنادى واتفورد يقفز إلى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة والهروب من منطقة الهبوط.