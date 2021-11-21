مانشستر يونايتد يقيل سولشاير

أقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز كان آخرها الخسارة القاسية 1-4 أمام واتفورد بالبريميرليغ.

وقرر مانشستر تكليف مايكل كاريك بقيادة الفريق بشكل مؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب جديد حتى نهاية الموسم.

وجاء في بيان النادي "مانشستر يونايتد يعلن عن رحيل أولي غونار سولشاير عن منصبه كمدرب، أولي سيبقى دائما أسطورة في مانشستر يونايتد، وللأسف اضطررنا لاتخاذ هذا القرار".

وسيكون الظهور الأول لكاريك في منصب المدير الفني من خلال المباراة المرتقبة أمام فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء.



وعقد مجلس إدارة مانشستر جلسة طارئة أمس السبت للفصل في مصير المدرب في أعقاب الهزيمة القاسية على ملعب واتفورد.

وخسر "المانيو" تحت إدارة سولشاير 5 مرات في آخر 7 مباريات بالدوري الممتاز، واستقبل شباكه 16 هدفا في هذه الفترة، ولديه أسوأ سجل دفاعي لأي فريق في المراكز العشرة الأولى.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media)، فإن جميع رموز النادي -بمن في ذلك الملاك- ناقشوا مصير سولشاير خلال الجلسة التي جمعتهم مساء أمس.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر بشكل مؤقت في ديسمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وأصبح أول مدرب يفوز بأول 6 مباريات له في الدوري، محطما الرقم القياسي لمات باسبي المدرب السابق لمان يونايتد، ليتم تعيينه مديرا فنيا للفريق بعقد نهائي في مارس الماضي.



وأنهى مانشستر الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، لكنه يحتل الآن المركز السابع بفارق 6 نقاط خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر.

المصدر : وكالات