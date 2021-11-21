موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري المصري لكرة القدم والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - في مواجهه صعبة وبذكريات الهزيمة للنادي الأهلي من غزل المحلة الموسم الماضي على نفس الملعب بهدف نظيف، يشد الرحال أبناء الجزيرة إلى مدينة المحلة حيث المواجهة المرتقبة بين فريقي غزل المحلة والاهلي على ستاد غزل المحلة بمحافظة الغربية، والمعروف أن ملعب المحلة أصبح بعبع لأندية الأهلى والزمالك، ويواجهون صعوبات كبيرة على هذا الملعب.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد تعرض لهزيمة بهدف نظيف في الموسم السابق، وعلى نفس الأمر تعرض الغريم التقليدي نادى الزمالك للهزيمة على نفس الملعب بهدفين مقابل هدف الموسم الماضي، ولهذا السبب أكد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على صعوبة اللقاء، مع أخذ كافة الاحتياطات والتحذيرات للخروج من المباراة الصعبة لبر الأمان وتحقيق الفوز.

موقف الأهلي بالدوري المصري

مما لا شك فيه أن النادي الأهلي يعيش فترة رائعة على مستوى الدوري المصري بعد النجاح في تحقيق العلامة الكاملة من الفوز في جميع المباريات التي لعبها منذ انطلاق الدوري هذا الموسم، ويملك النادي الاهلي في رصيده 12 نقطة في المركز الأول متصدرا للدوري المصري حتى الآن، ويسعى الأهلى إلى مواصلة الانتصارات للمرة الخامسة على التوالي خلال مواجهة غزل المحلة الصعبة.

موقف غزل المحلة بالدوري

يدخل نادى غزل المحلة تلك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الجيدة هذا الموسم، يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط خلف الكبار بالدوري الاهلي والزمالك وبيراميدز، ويسعى نادى غزل المحلة للفوز على الأهلي والوصول للنقطة 11 التي ستضعه بالمركز الثاني، مستغلا الحالة النفسية والبدنية الرائعة التي يمر بها الفريق، بالإضافة إلى عامل الأرض والجمهور كميزة إضافية لحسم المباريات الكبيرة بسبب صعوبة المباريات على هذا الملعب.

موعد وتفاصيل المباراة

موعد المباراة: الاثنين 22-11-2021م

توقيت المباراة: الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

المباراة: غزل المحلة Vs الاهلى

ملعب المباراة: ستاد غزل المحلة