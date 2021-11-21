انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي في مهمة صعبة أمام غزل المحلة بالدوري المصري لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتوجه النادي الأهلي اليوم إلى مدينة المحلة للدخول في معسكر مغلق إستعدادا للمواجهة المرتقبة مع غزل المحلة غدا الاثنين في مباراة صعبة على الفريقان، خاصة أنها تقام على ملعب ستاد المحلة التاريخي، وهو ما يكون دائما صعبا على أبناء القلعة الحمراء، حتى أن الأهلي كان قد تلقى هزيمة موجعة الموسم الماضي بهدف نظيف ساهمت في خسارة الدوري في نهاية المطاف.

الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يولي لهذه المباراة أهمية كبيرة خاصة في ظل الأجواء الصعبة المتوقعة على ستاد غزل المحلة، وهو ما تم نقله للاعبين حتى لا يتم فقد أي نقاط بعد سلسلة النتائج الرائعة التي بدأها الفريق منذ انطلاق هذا الموسم وتحقيق العلامة الكاملة بإثني عشر نقطة من تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية.

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موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة

موقف الأهلى بالدوري

ويسعى لاعبي النادى الأهلي للفوز والخروج لبر الأمان بالمباراة ومواصلة تصدر الدوري بـ خمسة عشر نقطة، خاصة في ظل إقتراب نادي بيراميدز ويملك 12 نقطة بالمركز الثاني، ونادي الزمالك ويملك 9 نقاط، كان النادي الأهلى قد تمكن من الفوز على الإسماعيلي 4/0 في بداية الدوري، وواصل الفوز في الأسبوع الثاني على نادي البنك الأهلي 1/0، ثم فاز في مباراة الديربي أمام الزمالك بنتيجة 5/3، وأخير في الأسبوع السابق حقق فوزا صعبا على نادي المقاولون العرب بهدف نظيف للاعب حمدي فتحي.

موقف غزل المحلة بالدوري

وعلى الجانب المقابل نادي غزل المحلة بقيادة نجم نادى المقاولون العرب السابق الكابتن محمد عودة يقدم في مباريات رائعة قفزت به إلى المركز الرابع بجدول الترتيب خلف الثلاثة الكبار الأهلى وبيراميدز والزمالك على الترتيب، ويملك غزل المحلة 8 نقاط في رصيده من الفوز في مباراتان، والتعادل في مباراتان، ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الآن، ويأمل نادى غزل المحلة في الفوز بالمباراة أو تحقيق التعادل على أقل تقدير مع منافس بحجم الأهلي.