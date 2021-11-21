رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير

رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشايرقرر نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، اليوم الأحد، إقالة مدربه النروجي أولي غونار سولشاير بسبب النتائج المتردية التي حققها الفريق باشرافه خلال الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، يأتي هذا الإعلان غداة السقوط المذل لمانشستر يونايد أمام واتفورد 1-4 أمس السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان رسمي "يعلن نادي مانشستر يونايتد بأن أولي غونار سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق" مشيرا إلى أن مساعده مايكل كاريك سيشرف على الفريق بصورة موقتة في المباريات المقبلة.

وأضاف بأن سولشاير الذي استلم منصبه في ديسمبر عام 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو "سيظل أولي أسطورة في نادي مانشستر يونايتد ونأسف لأننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب".

واختتم: "سيتولى مايكل كاريك الآن مسؤولية تدريب الفريق في المباريات القادمة، بينما يتطلع النادي إلى تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".

وخسر مانشستر يونايتد أمام واتفورد، أمس السبت، بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى سولشاير مسوؤلية تدريب الفريق في 18 ديسمبر 2019، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وخاض سولشاير مع مانشستر يونايتد 168 مباراة خلال تلك الفترة، فاز خلالها في 91 مباراة وخسر 40 مواجهة في حين تعادل في 37 مباراة، وخسر لقب الدوري الأوروبي أمام فياريال العام الماضي، ولم يحصد أي بطولة.

