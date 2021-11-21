ريال مدريد يستعيد الصدارة برباعية في غرناطة

ريال مدريد يستعيد الصدارة برباعية في غرناطةاستعاد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - 1 على مضيفه غرناطة يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز خيتافي 4 - صفر على ضيفه قادش.

وارتفع رصيد الريال، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، إلى 30 نقطة من 13 مباراة، ليتقدم للصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، المتساوي معه في نفس العدد من المباريات.

وربما يتراجع الفريق الملكي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة كما هو حال إشبيلية، للوصافة، حال فوز ريال سوسييداد، صاحب المركز الثالث حاليا برصيد 28 نقطة، على ضيفه فالنسيا، في وقت لاحق بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم مقابل انتصارين و5 تعادلات، عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل للريال في الدقيقة 19، قبل أن يضيف ناتشو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 25، غير أن الكولومبي لويس سواريز قلص الفارق، بإحرازه هدفا لغرناطة في الدقيقة 34. وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة 56، لتتضاعف بعدها معاناة غرناطة، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مونتشو رودريغيز في الدقيقة 67، ثم أعقبها طرد روبيرتو مورينو، مدرب الفريق الأندلسي للاعتراض على الحكم. واستغل الريال، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما سجل فيرلان ميندي الهدف الرابع في الدقيقة 76.

ويعتبر هذا اللقاء بمثابة بروفة للريال قبل لقائه المهم ضد مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي يوم الأربعاء القادم ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاث لبلوغ الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وودع خيتافي قاع ترتيب المسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 - صفر على ضيفه قادش، في وقت سابق. وارتفع رصيد خيتافي، الذي حقق انتصاره الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما توقف رصيد قادش عند 12 نقطة في المركز السادس عشر. وتقدم خيتافي مبكرا بهدف حمل توقيع ماتياس أوليفيرا ميرامونتيس في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميلاه خورخي كوينكا وإنيس أونال، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و81 على الترتيب.

واختتم خايمي ماتا مهرجان أهداف خيتافي، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.