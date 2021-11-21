نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الهلال وبوهانج الكوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 هو مايهم جميع جماهير كرة القدم الآسيوية والعربية خلال هذه الأيام، حيث ستكون الأنظار متجه إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من أجل متابعة أحداث نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والذي سيجمع بين فريفي الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري في مباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً من قبل جماهير الهلال، والذين يمنون أنفسهم بتتويج فريقهم بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

وسيكون ملعب ستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض متزين لاستقبال نهائي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في القارة الصفراء، حيث ستكون الجماهير الهلالية في حالة انتظار وترقب فريقهم، وهو يحصد لقب قاري جديد، كما أن الفائز بدوري الأبطال سيتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية كممثل لقارة آسيا، حيث من المقرر أن يتم إقامة بطولة كأس العالم لهذه النسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشوار الهلال وبوهانج إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021

مباراة الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي في نهائي كأس آسيا، هي مباراة تجمع بين فريقي الشرق والغرب الآسيوي، حيث يتم تقسيم جغرافياً في القارة الآسيوية، نظراً لكبر حجم القارة، ومن ثم بعد انتهاء مبارتي نصف النهائي، يتم إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الفائز من مباراة نصف النهائي من الشرق مع الفائز من مباراة نصف النهائي من الغرب الآسيوي.

ونجح الهلال السعودي في التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن فاز على فريق جاره النصر السعودي بهدفين لهدف في دور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، ليكون الهلال في نهائي دوري الأبطال، أما بوهانج فقد فاز هو الآخر على مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

موعد مباراة الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي

وقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي تجمع بين الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي مساء يوم الثلاثاء، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي أمسية الثلاثاء من خلال شاشة قناة SSC 7 السعودية.