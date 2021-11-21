نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مباراة الهلال وبوهانج.. أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط حجز مباراة الهلال وبوهانج، كما نتعرف على أسعار تذاكر حضور نهائي دوري أبطال آسيا المرتقب، حيث يرغب الكثير من المشجعين وعشاق كرة القدم السعودية والآسيوية في حضور هذه المعركة الكروية من أجل مشاهدة مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين، ومن المقرر أن تنطلق المواجهة التي يتقابل فيها الفريقين، مساء الثلاثاء القادم الموافق 23 نوفمبر 2021، ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض هذه المنافسة القوية التي تترقبها عشرات الآلاف من الجماهير، وسيقاتل الهلال السعودي من أجل تحقيق الإنتصار ورفع كأس البطولة، وفي هذا التقرير نقدم لكم التفاصيل والقنوات الناقلة للمبارة.

تمكن فريق الهلال من التأهل والوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن أن تغلب على فريق النصر، وانتهى اللقاء الذي جمع بينهما بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المقابل، استطاع فريق بوهانج الصعود للمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على حساب أولسان هيونداي، حيث انتهت المواجهة بفوزه بركلات الترجيح، وفي هذا اللقاء ستكون مباراة صعبة على الطرفين، وسنشهد مباراة قوية يسعى كلا الفريقين إلى إخراج كل ما عندهم للفوز بالكأس.

كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا

بعد إعلان طرح تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، سارع الكثير من المشجعين للبحث عن طريقة حجز تذكرة حضور المباراة، حيث يمكن للمواطنين السعوديين الراغبين في شراء التذكرة، التوجه إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لنادي الهلال، ومن ثم شراء تذكرة الحجز وتحديد الفئة التي يرغبون بها، وتجدر الإشارة إلى أن أولوية الحجز ستكون للجماهير التي قامت بحضور مباراة الهلال الماضية.

موعد مباراة الهلال السعودي وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا

من المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة انطلاق الشوط الاول في الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر والعراق والسودان، وفي الساعة الساعبة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وستنقل أحداث المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية حصريا، كما يمكن متابعة اللقاء عبر منصة شاهد.

أسعار تذاكر مباراة الهلال في نهائي أبطال آسيا 2021

لمن يرغب في التعرف على أسعار تذاكرمباراة الهلال وبوهانج قبل الحجز، فقد كشفت إدارة النادي عن أسعار التذاكر الخاصة بمباراة الهلال وبوهانج، وهي كما يلي.